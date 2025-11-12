La firma había reducido su producción en medio de un largo conflicto salarial; acumuló una deuda postconcursal por cheques rechazados por $8.458.599.415,78 y hubo reclamos del gremio por más de $1.000.000.000. Tenía 140 empleados.
CIDeS contó con la presencia del Ministro de Economía en su tradicional encuentro de fin de año
En el Ciclo de Conferencias organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro, el ministro Luis Caputo destacó el papel estratégico del sector asegurador en el desarrollo económico del país y proyectó para 2026 un escenario de expansión sostenida y nuevas oportunidades de inversión.EconomíaHoy Grupo Sancor Seguros
El Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), primer think tank de la industria aseguradora argentina, llevó a cabo una nueva edición de su Ciclo de Conferencias, en un encuentro que reunió a destacados referentes de la economía nacional, el ámbito asegurador y las principales cámaras empresariales.
Entre los asistentes se destacaron Alejandro Lew, Secretario de Finanzas de la Nación; Juan Pazo, Director Ejecutivo de ARCA; y Martín Menem, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, junto a autoridades de la Superintendencia de Seguros, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y representantes de Cámaras del sector.
Asimismo, el evento contó con la destacada participación del Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien ofreció una exposición reafirmando su respaldo al crecimiento y fortalecimiento del empresariado argentino.
El gran anuncio de la jornada fue el aumento del monto a deducir del impuesto a las ganancias para los seguros de vida con capitalización y retiro. “La realidad es que (el sector de los seguros) ha crecido en el mundo con licencias impositivas y eso es lo que estamos pensando, es decir en bajar las cargas patronales por un fondo de cese y eliminar la litigiosidad que es tan costosa para la industria. Hoy se pueden deducir $50 mil del impuesto a las Ganancias para seguros de capitalización y de retiro, vamos a aumentar eso a muchos múltiplos” afirmó el Ministro.
Además, se abordaron otros temas de relevancia para el sector y se compartieron perspectivas sobre el futuro macroeconómico y político del país. En este sentido, Caputo afirmó que están dadas las condiciones para mantener una postura optimista. “Por eso, hoy estamos hablando de impulsar la reforma laboral y tributaria, que apuntan esencialmente a dos cosas: por un lado, a formalizar la economía; por otro, a generar mayor crecimiento”. Asimismo, comentó que el Gobierno está trabajando en el desarrollo de un Estado en el que el mercado de capitales se destine a la inversión privada, no a la pública.
Alejandro Simon, Presidente del CIDeS expresó que espacios como estos buscan destacar el rol del sector asegurador como motor de crecimiento, tanto en la Argentina como en el mundo. El país atraviesa un momento clave de consolidación, con la oportunidad de impulsar reformas estructurales que fortalezcan el mercado de capitales. Para lograrlo, es esencial avanzar hacia la estabilidad macroeconómica y garantizar la seguridad jurídica, especialmente frente a la alta litigiosidad laboral y la presión tributaria que afectan al sector.
En esta línea, remarcó: “El seguro tiene la posibilidad de ayudar en este proceso de aliviar la carga fiscal del Estado, ofreciendo seguros privados para atender necesidades que tienen que ver con la previsión en lo laboral (fondo de cese) y la salud. Y para eso se necesita fortalecer al seguro como instrumento de canalización del ahorro de largo plazo”.
Expectativas de crecimiento para 2026
Durante la jornada, se destacó una visión optimista respecto al crecimiento económico y la evolución de la inflación en Argentina para el año 2026. Se subrayó que este impulso dependerá, en gran medida, de que los argentinos crean en el proceso de cambio que se está viviendo.
En este sentido, Luis Caputo añadió: “El reciente resultado electoral fue interpretado como un espaldarazo importante para el sector empresario, ya que extiende el horizonte de reformas e inversiones y consolida una perspectiva favorable a largo plazo. Con la posibilidad de contar con varios años de continuidad en una gestión comprometida con el orden macroeconómico, y fortaleciendo el diálogo entre el sector público y el privado. Tenemos todo el futuro por delante. Es una oportunidad única, que está al alcance de la mano y ojalá la aprovechemos”, concluyó el Ministro.
Para dar un cierre formal al evento, Alejandro Simón, presidente del CIDeS, agradeció la amplia convocatoria a este ciclo de conferencias e invitó a todos a participar del Insurance Week 2026, a realizarse en Mendoza en el mes de marzo.
El encuentro fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube de CIDeS, alcanzando una amplia audiencia y consolidándose como un espacio de referencia para el sector. La jornada propició un intercambio abierto y enriquecedor entre los participantes, quienes coincidieron en la importancia de seguir impulsando ámbitos de diálogo que fortalezcan el desarrollo del mercado asegurador y contribuyan al crecimiento de la economía argentina en su conjunto.
Gran protagonismo del Grupo Sancor Seguros en los Premios Prestigio 2025
La aseguradora obtuvo cuatro distinciones, ocupando nuevamente un lugar destacado, consolidando su liderazgo y prestigio institucional.
Representantes de 32 escuelas agrotécnicas de Santa Fe realizaron el cierre anual del programa de Fortalecimiento
La Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe fue el escenario de la jornada de cierre del primer año del programa Modo Secundaria – Fortalecimiento Escuelas Agrotécnicas, una iniciativa implementada por Ministerio de Educación Provincial junto a Fundación Banco Santa Fe.
Decretan la quiebra de ARSA, la dueña de la marca SanCor para la elaboración de yogures y postres
El Juzgado Comercial 29, a cargo del Juez Subrogante Federico Alberto Güerri, ha resuelto declarar la quiebra de ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A. que posee dos plantas industriales ubicadas en Arenaza y Córdoba.
Lionel Scaloni y Banco Macro nos recuerdan lo que valen los argentinos y nos desafían a seguir pensando en grande
“Valemos Mucho” es el nombre de la nueva campaña que reafirma la alianza entre el Director Técnico de la Selección Nacional de Fútbol y Banco Macro, celebrando lo que valen los argentinos que van siempre para adelante ante cualquier adversidad.
TransformAcción, un ciclo de encuentros para fortalecer el desarrollo local con mirada estratégica
Bajo el lema “Liderar, decidir y prevenir en escenarios que cambian”, este ciclo propone tres encuentros abiertos y gratuitos destinado a empresarios, comerciantes, emprendedores, estudiantes, profesionales y referentes institucionales de la ciudad y región.
Violento intento de robo en una garita en el acceso a Sunchales
Una mujer de 62 años fue abordada por dos sujetos en la madrugada del pasado domingo. La golpearon y le revisaron la mochila pero al no encontrar objetos de valor, se retiraron sin llevarse nada.
Intento de estafa: Se hicieron pasar por agentes de Mercado Pago y amenazaron a un sunchalense
Un hombre de 43 años de Sunchales denunció que intentaron estafarlo por whatsapp, con un contacto que tenía la característica 3493, haciéndose pasar por representantes de la compañía de comercio electrónico. Le exigieron una transferencia por una deuda falsa y lo amenazaron al negarse.
Marilina Bertoldi presentó su álbum “Para quien trabajas” en un demoledor show en Buenos Aires
El nuevo álbum de la virtuosa artista sunchalense tuvo su encarnación en vivo en el Estadio Malvinas Argentinas y lo hizo fiel a su obra: disruptiva, contestataria y explosivamente magnética.
Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito
La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína.
Quién es Brian Bilbao, el prófugo más buscado que fue detenido de casualidad por la Gendarmería
Gendarmería Nacional detuvo en Exaltación de la Cruz a Brian Walter Bilbao, conocido como “Patoruzek” o “Negro”, acusado de liderar una red transnacional que transportaba cocaína en avionetas desde Bolivia. Estaba entre los diez delincuentes más buscados por la provincia