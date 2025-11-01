Jorge Morgavi es el nuevo Presidente de SanCor Salud

El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual en la que los delegados de los diferentes distritos llevaron a cabo la lectura, análisis y evaluación de la Memoria y el Balance Económico correspondientes al Ejercicio Social Nº 52, comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional del Grupo durante el período 2025/2026.

Comisión Directiva Asociación Mutual SanCor Salud – Período 2025-2026:

PRESIDENTE: MORGAVI, JORGE MARIO

VICEPRESIDENTE: NARI, CLAUDIO GUILLERMO

SECRETARIO: SALERA, OSCAR JUAN

PROSECRETARIO: ROSSETTI, ALBERTO EDUARDO

TESORERO: CONTINELLI, CARLOS JOSÉ

PROTESORERO: PERRACINO, NÉSTOR FABIÁN

VOCAL TITULAR: MEOLANS, ELVIO PEDRO

VOCAL TITULAR: BELETTI, FERNANDO DANIEL

VOCAL TITULAR: SÁNCHEZ, JORGE LUIS

VOCAL SUPLENTE: ECHAVARRI, MARTÍN DAVID

VOCAL SUPLENTE: BERSANO, JORGE LUIS

VOCAL SUPLENTE: TAMAGNONE, EDUARDO

VOCAL SUPLENTE: SACCHI, SILVIO CELESTINO

VOCAL SUPLENTE: CRAVERO, RAFAEL CARLOS

VOCAL SUPLENTE: ALBERIONE, SERGIO DANIEL

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:

PRESIDENTE: GARRONE, RICARDO ALBERTO

ORG. FISC. TITULAR: TORRES, FABIÁN OSCAR

ORG. FISC. TITULAR: BARCAROLO, EDUARDO ISAAC H.

ORG. FISC. SUPLENTE: MACAGNO, SERGIO DANIEL

ORG. FISC. SUPLENTE: BARCAROLO, DIEGO MARTÍN

ORG. FISC. SUPLENTE: LERDA, OVIDIO ALBINO

Con más de 800.000 asociados y asociadas en todo el país, SanCor Salud reafirma su compromiso con la excelencia en los servicios de salud, la cercanía en la atención y la innovación constante.

A través de una gestión sólida y una mirada estratégica, el Grupo continúa fortaleciendo su presencia territorial, impulsando acciones que promueven el bienestar y consolidan su liderazgo dentro del sistema de salud argentino.