Jorge Morgavi es el nuevo Presidente de SanCor Salud

El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional durante el período 2025/2026.

EconomíaHoy SanCor Salud
Jorge Morgavi SanCor Salud Presidente 2025-6
Jorge Morgavi es el nuevo Presidente de SanCor Salud

El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual en la que los delegados de los diferentes distritos llevaron a cabo la lectura, análisis y evaluación de la Memoria y el Balance Económico correspondientes al Ejercicio Social Nº 52, comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional del Grupo durante el período 2025/2026.

SanCor Salud Asamblea 2025-26

Comisión Directiva Asociación Mutual SanCor Salud – Período 2025-2026:

PRESIDENTE: MORGAVI, JORGE MARIO
VICEPRESIDENTE: NARI, CLAUDIO GUILLERMO
SECRETARIO: SALERA, OSCAR JUAN
PROSECRETARIO: ROSSETTI, ALBERTO EDUARDO
TESORERO: CONTINELLI, CARLOS JOSÉ
PROTESORERO: PERRACINO, NÉSTOR FABIÁN
VOCAL TITULAR: MEOLANS, ELVIO PEDRO
VOCAL TITULAR: BELETTI, FERNANDO DANIEL
VOCAL TITULAR: SÁNCHEZ, JORGE LUIS
VOCAL SUPLENTE: ECHAVARRI, MARTÍN DAVID
VOCAL SUPLENTE: BERSANO, JORGE LUIS
VOCAL SUPLENTE: TAMAGNONE, EDUARDO
VOCAL SUPLENTE: SACCHI, SILVIO CELESTINO
VOCAL SUPLENTE: CRAVERO, RAFAEL CARLOS
VOCAL SUPLENTE: ALBERIONE, SERGIO DANIEL

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:

PRESIDENTE: GARRONE, RICARDO ALBERTO
ORG. FISC. TITULAR: TORRES, FABIÁN OSCAR
ORG. FISC. TITULAR: BARCAROLO, EDUARDO ISAAC H.
ORG. FISC. SUPLENTE: MACAGNO, SERGIO DANIEL
ORG. FISC. SUPLENTE: BARCAROLO, DIEGO MARTÍN
ORG. FISC. SUPLENTE: LERDA, OVIDIO ALBINO

Con más de 800.000 asociados y asociadas en todo el país, SanCor Salud reafirma su compromiso con la excelencia en los servicios de salud, la cercanía en la atención y la innovación constante.

A través de una gestión sólida y una mirada estratégica, el Grupo continúa fortaleciendo su presencia territorial, impulsando acciones que promueven el bienestar y consolidan su liderazgo dentro del sistema de salud argentino.

Te puede interesar
Tarjeta cripto 1

Tarjeta cripto en Argentina: Beneficios, costos y cómo solicitarla

El Eco de Sunchales
EconomíaEl miércoles

La tarjeta cripto en Argentina se consolidó como una herramienta práctica para transformar saldos en USDT, BTC o ETH en consumo cotidiano, sin pasos manuales intermedios. Permite pagar donde acepten Visa o Mastercard, con autorización en segundos, y sumar recompensas en forma de cashback en cripto que podés reutilizar o conservar como ahorro.

Lo más visto
Jorge Morgavi SanCor Salud Presidente 2025-6

Jorge Morgavi es el nuevo Presidente de SanCor Salud

SanCor Salud
EconomíaHoy

El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional durante el período 2025/2026.

Boletín de noticias