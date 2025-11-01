El juez del concurso, Guillermo Vales invitó a los acreedores de la cooperativa que estén interesados en su reactivación, a que presenten en el Juzgado, proyectos de explotación y gestión empresarial viables.
Jorge Morgavi es el nuevo Presidente de SanCor Salud
El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional durante el período 2025/2026.EconomíaHoy SanCor Salud
El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual en la que los delegados de los diferentes distritos llevaron a cabo la lectura, análisis y evaluación de la Memoria y el Balance Económico correspondientes al Ejercicio Social Nº 52, comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional del Grupo durante el período 2025/2026.
Comisión Directiva Asociación Mutual SanCor Salud – Período 2025-2026:
PRESIDENTE: MORGAVI, JORGE MARIO
VICEPRESIDENTE: NARI, CLAUDIO GUILLERMO
SECRETARIO: SALERA, OSCAR JUAN
PROSECRETARIO: ROSSETTI, ALBERTO EDUARDO
TESORERO: CONTINELLI, CARLOS JOSÉ
PROTESORERO: PERRACINO, NÉSTOR FABIÁN
VOCAL TITULAR: MEOLANS, ELVIO PEDRO
VOCAL TITULAR: BELETTI, FERNANDO DANIEL
VOCAL TITULAR: SÁNCHEZ, JORGE LUIS
VOCAL SUPLENTE: ECHAVARRI, MARTÍN DAVID
VOCAL SUPLENTE: BERSANO, JORGE LUIS
VOCAL SUPLENTE: TAMAGNONE, EDUARDO
VOCAL SUPLENTE: SACCHI, SILVIO CELESTINO
VOCAL SUPLENTE: CRAVERO, RAFAEL CARLOS
VOCAL SUPLENTE: ALBERIONE, SERGIO DANIEL
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:
PRESIDENTE: GARRONE, RICARDO ALBERTO
ORG. FISC. TITULAR: TORRES, FABIÁN OSCAR
ORG. FISC. TITULAR: BARCAROLO, EDUARDO ISAAC H.
ORG. FISC. SUPLENTE: MACAGNO, SERGIO DANIEL
ORG. FISC. SUPLENTE: BARCAROLO, DIEGO MARTÍN
ORG. FISC. SUPLENTE: LERDA, OVIDIO ALBINO
Con más de 800.000 asociados y asociadas en todo el país, SanCor Salud reafirma su compromiso con la excelencia en los servicios de salud, la cercanía en la atención y la innovación constante.
A través de una gestión sólida y una mirada estratégica, el Grupo continúa fortaleciendo su presencia territorial, impulsando acciones que promueven el bienestar y consolidan su liderazgo dentro del sistema de salud argentino.
En alianza con la UTN, Litoralgas impulsa la formación en Autocad para gasistas. Les permitirá adquirir habilidades en dibujo técnico digital, fundamentales para presentar proyectos de instalación.
Compras online en crecimiento: Cómo aprovechar el Cyber Monday sin caer en estafas digitales
Desde Banco del Sol, el banco digital de Sancor Seguros, un especialista en ciberseguridad explica cómo detectar fraudes cada vez más sofisticados y aprovechar los descuentos sin riesgos.
Tarjeta cripto en Argentina: Beneficios, costos y cómo solicitarla
La tarjeta cripto en Argentina se consolidó como una herramienta práctica para transformar saldos en USDT, BTC o ETH en consumo cotidiano, sin pasos manuales intermedios. Permite pagar donde acepten Visa o Mastercard, con autorización en segundos, y sumar recompensas en forma de cashback en cripto que podés reutilizar o conservar como ahorro.
Los trabajadores de oficios en Argentina: ¿Una especie en extinción?
Según un estudio, prácticamente no hay plomeros entre los 18 y los 25 años, lo que implica un problema en un futuro cercano. Además, es una profesión netamente masculina, casi el 98% son hombres.
UATRE apartó al titular de la seccional Rafaela por presuntas irregularidades laborales
La conducción nacional del gremio rural resolvió la separación preventiva de Hugo Valentín Perino tras detectar empleo no registrado y uso indebido de bienes sindicales. Raúl Horacio Acebal asumió de manera interina.
Causa por microtráfico y estafa: El joven quedó en libertad y seguirá el proceso bajo control judicial
El sujeto había sido detenido el 1 de octubre en Sunchales, acusado de estafa y microtráfico. Su defensa logró medidas alternativas a la prisión preventiva.
Caso Spaggiari: La Fiscalía pidió 25 años de prisión para los hermanos acusados de una estafa piramidal
Las cifras oficiales de la estafa siguen estremeciendo: más de 560 damnificados, un daño económico superior a 235 millones de pesos, 8 millones de dólares y 11 mil euros.
#PreFederal: Libertad barrió la serie ante Unión y jugará la final con Atlético
Los Tigres se impusieron con comodidad en el segundo juego de la serie semifinal, derrotando al Bicho Verde por 62 a 48. El tercer cuarto fue clave para los aurinegros porque estamparon un parcial 20-5 que les permitió administrar una ventaja de dos dígitos hasta el final del clásico.
