Una por una, cómo votaron las localidades del Departamento Castellanos

Tal como ocurrió a nivel nacional y provincial, el Departamento Castellanos también se “tiñó” de violeta en las elecciones legislativas de este 26 de octubre.

En comparación con la ciudad cabecera, Rafaela, los resultados variaron levemente: el 50,17% de los votos fueron para La Libertad Avanza; el 20,35% para Fuerza Patria; el 16,82% a Provincias Unidas, y en cuarto lugar Nuevas Ideas con el 3,6%.

Una por una así votó las localidades del Departamento Castellanos:

Bicha: La Libertad Avanza 49,50%; Provincias Unidas 29,70%; Defendamos Santa Fe 4,95%.

Galisteo: Provincias Unidas 53,91%; La Libertad Avanza 34,78%; Fuerza Patria 6,08%.

Tacurales: Provincias Unidas 56,84%; La Libertad Avanza 34,73%; Fuerza Patria 5,26%.

Virginia: Provincias Unidas 64,48%; La Libertad Avanza 17,75%; Fuerza Patria 12,14%.

Tacural: La Libertad Avanza 56,04%; Fuerza Patria 23,92%; Provincias Unidas 13,39%.

Raquel: Provincias Unidas 50,84%; La Libertad Avanza 44,06%; Fuerza Patria 2,25%.

Humberto I: La Libertad Avanza 46,78%; Provincias Unidas 27,58%; Fuerza Patria 14,35%.

Sunchales: La Libertad Avanza 51,62%; Fuerza Patria 21,23%; Provincias Unidas 17,21%.

Santa Eusebia: La Libertad Avanza 43,96%; Provincias Unidas 32,97%; Fuerza Patria 15,28%.

Aldao: La Libertad Avanza 42,68%; Provincias Unidas 26,27%; Fuerza Patria 18,54%.

Bigand: Fuerza Patria 41,46%; La Libertad Avanza 36,58%; Provincias Unidas 9,75%.

Hugentobler: Fuerza Patria 37,83%; Provincias Unidas 35,13%; La Libertad Avanza 24,32%.

Ataliva: La Libertad Avanza 49,44%; Provincias Unidas 27,38%; Fuerza Patria 10,93%.

Egusquiza: La Libertad Avanza 36,55%; Provincias Unidas 35,29%; Fuerza Patria 18,90%.

Lehmann: La Libertad Avanza 45,87%; Fuerza Patria 19,92%; Provincias Unidas 19,79%.

Ramona: La Libertad Avanza 50,78%; Fuerza Patria 22,24%; Provincias Unidas 18,36%.

Vila: La Libertad Avanza 38,76%; Provincias Unidas 27,98%; Fuerza Patria 23,78%.

Castellanos: La Libertad Avanza 36,64%; Provincias Unidas 35,40%; Fuerza Patria 20,49%.

Presidente Roca: La Libertad Avanza 50,72%; Provincias Unidas 25,87%; Nuevas Ideas 10,55%.

Rafaela (noreste): La Libertad Avanza 49,36%; Fuerza Patria 22,15%; Provincias Unidas 11,76%.

Rafaela (noroeste): La Libertad Avanza 52,77%; Fuerza Patria 20,16%; Provincias Unidas 12,67%.

Rafaela (suroeste): La Libertad Avanza 57,24%; Fuerza Patria 18,20%; Provincias Unidas 13,35%.

Rafaela (sureste): La Libertad Avanza 53,51%; Fuerza Patria 19,36%; Provincias Unidas 13,88%.

Bauer y Sigel: Provincias Unidas 52,38%; La Libertad Avanza 36,05%; Fuerza Patria 5,44%.

Santa Clara de Saguier: La Libertad Avanza 47,53%; Provincias Unidas 21,30%; Fuerza Patria 20,88%.

Saguier: La Libertad Avanza 42,04%; Provincias Unidas 33,42%; Fuerza Patria 17,25%.

Susana: La Libertad Avanza 48,91%; Provincias Unidas 26,27%; Fuerza Patria 15,98%.

Aurelia: La Libertad Avanza 46,75%; Fuerza Patria 32,46%; Provincias Unidas 12,98%.

Josefina: La Libertad Avanza 43,24%; Provincias Unidas 38,94%; Fuerza Patria 9,98%.

Josefina (b.º Acapulco): Provincias Unidas 29,11%; La Libertad Avanza 27,08%; Fuerza Patria 22,79%.

Frontera: La Libertad Avanza 36,88%; Fuerza Patria 25,71%; Provincias Unidas 24,05%.

Cello: La Libertad Avanza 62,80%; Provincias Unidas 31,40%; Fuerza Patria 3,30%.

Clucellas: La Libertad Avanza 50,00%; Fuerza Patria 22,05%; Provincias Unidas 14,88%.

Iturraspe: La Libertad Avanza 40,54%; Provincias Unidas 37,83%; Fuerza Patria 13,51%.

Angélica: La Libertad Avanza 40,05%; Fuerza Patria 36,71%; Provincias Unidas 14,22%.

Z. Pereyra (Zenón Pereyra): La Libertad Avanza 50,89%; Provincias Unidas 31,06%; Fuerza Patria 11,46%.

Esmeralda: La Libertad Avanza 39,31%; Provincias Unidas 38,69%; Fuerza Patria 16,09%.

María Juana: La Libertad Avanza 45,47%; Fuerza Patria 27,12%; Provincias Unidas 16,57%.

Margarita: Provincias Unidas 44,84%; La Libertad Avanza 33,33%; Fuerza Patria 16,96%.

San Vicente: (Escrutado 93,56%) La Libertad Avanza 47,11%; Fuerza Patria 22,25%; Provincias Unidas 18,03%.

Bella Italia: La Libertad Avanza 58,10%; Fuerza Patria 21,80%; Provincias Unidas 7,67%.

Estación Clucellas: La Libertad Avanza 54,76%; Provincias Unidas 21,03%; Fuerza Patria 14,48%.

San Antonio: La Libertad Avanza 44,06%; Provincias Unidas 23,16%; Fuerza Patria 17,51%.

San José: La Libertad Avanza 48,22%; Provincias Unidas 44,66%; Fuerza Patria 2,76%.

Garibaldi: Fuerza Patria 45,61%; La Libertad Avanza 24,56%; Provincias Unidas 17,54%.

Marini: Fuerza Patria 48,57%; La Libertad Avanza 27,14%; Provincias Unidas 17,14%.

Eustolia: La Libertad Avanza 46,03%; Provincias Unidas 23,80%; Fuerza Patria 20,63%.

Fidela: La Libertad Avanza 55,22%; Provincias Unidas 31,34%; Fuerza Patria 5,97%.

Coronel Fraga: Provincias Unidas 36,47%; La Libertad Avanza 34,11%; Fuerza Patria 20,58%.

Mauá: Provincias Unidas 50,00%; La Libertad Avanza 42,85%; Nuevas Ideas 3,57%.