Una por una, cómo votaron las localidades del Departamento Castellanos

El Departamento Castellanos se inclinó mayoritariamente por La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre, aunque en varias localidades Provincias Unidas o Fuerza Patria consiguieron el primer lugar.

Tal como ocurrió a nivel nacional y provincial, el Departamento Castellanos también se “tiñó” de violeta en las elecciones legislativas de este 26 de octubre.

En comparación con la ciudad cabecera, Rafaela, los resultados variaron levemente: el 50,17% de los votos fueron para La Libertad Avanza; el 20,35% para Fuerza Patria; el 16,82% a Provincias Unidas, y en cuarto lugar Nuevas Ideas con el 3,6%.

Una por una así votó las localidades del Departamento Castellanos:

Bicha: La Libertad Avanza 49,50%; Provincias Unidas 29,70%; Defendamos Santa Fe 4,95%.
Galisteo: Provincias Unidas 53,91%; La Libertad Avanza 34,78%; Fuerza Patria 6,08%.
Tacurales: Provincias Unidas 56,84%; La Libertad Avanza 34,73%; Fuerza Patria 5,26%.
Virginia: Provincias Unidas 64,48%; La Libertad Avanza 17,75%; Fuerza Patria 12,14%.
Tacural: La Libertad Avanza 56,04%; Fuerza Patria 23,92%; Provincias Unidas 13,39%.
Raquel: Provincias Unidas 50,84%; La Libertad Avanza 44,06%; Fuerza Patria 2,25%.
Humberto I: La Libertad Avanza 46,78%; Provincias Unidas 27,58%; Fuerza Patria 14,35%.
Sunchales: La Libertad Avanza 51,62%; Fuerza Patria 21,23%; Provincias Unidas 17,21%.
Santa Eusebia: La Libertad Avanza 43,96%; Provincias Unidas 32,97%; Fuerza Patria 15,28%.
Aldao: La Libertad Avanza 42,68%; Provincias Unidas 26,27%; Fuerza Patria 18,54%.
Bigand: Fuerza Patria 41,46%; La Libertad Avanza 36,58%; Provincias Unidas 9,75%.
Hugentobler: Fuerza Patria 37,83%; Provincias Unidas 35,13%; La Libertad Avanza 24,32%.
Ataliva: La Libertad Avanza 49,44%; Provincias Unidas 27,38%; Fuerza Patria 10,93%.
Egusquiza: La Libertad Avanza 36,55%; Provincias Unidas 35,29%; Fuerza Patria 18,90%.
Lehmann: La Libertad Avanza 45,87%; Fuerza Patria 19,92%; Provincias Unidas 19,79%.
Ramona: La Libertad Avanza 50,78%; Fuerza Patria 22,24%; Provincias Unidas 18,36%.
Vila: La Libertad Avanza 38,76%; Provincias Unidas 27,98%; Fuerza Patria 23,78%.
Castellanos: La Libertad Avanza 36,64%; Provincias Unidas 35,40%; Fuerza Patria 20,49%.
Presidente Roca: La Libertad Avanza 50,72%; Provincias Unidas 25,87%; Nuevas Ideas 10,55%.
Rafaela (noreste): La Libertad Avanza 49,36%; Fuerza Patria 22,15%; Provincias Unidas 11,76%.
Rafaela (noroeste): La Libertad Avanza 52,77%; Fuerza Patria 20,16%; Provincias Unidas 12,67%.
Rafaela (suroeste): La Libertad Avanza 57,24%; Fuerza Patria 18,20%; Provincias Unidas 13,35%.
Rafaela (sureste): La Libertad Avanza 53,51%; Fuerza Patria 19,36%; Provincias Unidas 13,88%.
Bauer y Sigel: Provincias Unidas 52,38%; La Libertad Avanza 36,05%; Fuerza Patria 5,44%.
Santa Clara de Saguier: La Libertad Avanza 47,53%; Provincias Unidas 21,30%; Fuerza Patria 20,88%.
Saguier: La Libertad Avanza 42,04%; Provincias Unidas 33,42%; Fuerza Patria 17,25%.
Susana: La Libertad Avanza 48,91%; Provincias Unidas 26,27%; Fuerza Patria 15,98%.
Aurelia: La Libertad Avanza 46,75%; Fuerza Patria 32,46%; Provincias Unidas 12,98%.
Josefina: La Libertad Avanza 43,24%; Provincias Unidas 38,94%; Fuerza Patria 9,98%.
Josefina (b.º Acapulco): Provincias Unidas 29,11%; La Libertad Avanza 27,08%; Fuerza Patria 22,79%.
Frontera: La Libertad Avanza 36,88%; Fuerza Patria 25,71%; Provincias Unidas 24,05%.
Cello: La Libertad Avanza 62,80%; Provincias Unidas 31,40%; Fuerza Patria 3,30%.
Clucellas: La Libertad Avanza 50,00%; Fuerza Patria 22,05%; Provincias Unidas 14,88%.
Iturraspe: La Libertad Avanza 40,54%; Provincias Unidas 37,83%; Fuerza Patria 13,51%.
Angélica: La Libertad Avanza 40,05%; Fuerza Patria 36,71%; Provincias Unidas 14,22%.
Z. Pereyra (Zenón Pereyra): La Libertad Avanza 50,89%; Provincias Unidas 31,06%; Fuerza Patria 11,46%.
Esmeralda: La Libertad Avanza 39,31%; Provincias Unidas 38,69%; Fuerza Patria 16,09%.
María Juana: La Libertad Avanza 45,47%; Fuerza Patria 27,12%; Provincias Unidas 16,57%.
Margarita: Provincias Unidas 44,84%; La Libertad Avanza 33,33%; Fuerza Patria 16,96%.
San Vicente: (Escrutado 93,56%) La Libertad Avanza 47,11%; Fuerza Patria 22,25%; Provincias Unidas 18,03%.
Bella Italia: La Libertad Avanza 58,10%; Fuerza Patria 21,80%; Provincias Unidas 7,67%.
Estación Clucellas: La Libertad Avanza 54,76%; Provincias Unidas 21,03%; Fuerza Patria 14,48%.
San Antonio: La Libertad Avanza 44,06%; Provincias Unidas 23,16%; Fuerza Patria 17,51%.
San José: La Libertad Avanza 48,22%; Provincias Unidas 44,66%; Fuerza Patria 2,76%.
Garibaldi: Fuerza Patria 45,61%; La Libertad Avanza 24,56%; Provincias Unidas 17,54%.
Marini: Fuerza Patria 48,57%; La Libertad Avanza 27,14%; Provincias Unidas 17,14%.
Eustolia: La Libertad Avanza 46,03%; Provincias Unidas 23,80%; Fuerza Patria 20,63%.
Fidela: La Libertad Avanza 55,22%; Provincias Unidas 31,34%; Fuerza Patria 5,97%.
Coronel Fraga: Provincias Unidas 36,47%; La Libertad Avanza 34,11%; Fuerza Patria 20,58%.
Mauá: Provincias Unidas 50,00%; La Libertad Avanza 42,85%; Nuevas Ideas 3,57%.

