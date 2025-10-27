El tiempo en Sunchales: ¿Se viene una semana fresca o calurosa?

Alerta naranja por tormentas fuertes para la madrugada del viernes
Algunas tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas de chaparrones intensos en corto tiempo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.
Este lunes se observa el ingreso de una nueva masa de aire frío que se mantendría hasta mediados de semana, para luego ir perdiendo potencia y permitir nuevamente el ingreso de aire cálido a partir del viernes.GeneralHace 6 horas El Eco de Sunchales
El comienzo de este lunes en la ciudad de Sunchales fue con cielo despejado, fresco, algo de viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el ingreso de una nueva masa de aire frío, la cual debería mantenerse actuando hasta por lo menos mediados de semana, para luego ir perdiendo potencia y permitir nuevamente ingreso de aire cálido hacia finales de la semana. Esta situación genera que a lo largo de la jornada comience a incrementarse la nubosidad, extendiéndose hasta por lo menos principios del miércoles, para luego tender a despejarse, manteniendo la variación de las temperaturas con un comportamiento muy acotado. Durante este proceso podrían observarse algunas lluvias débiles o lloviznas, durante la jornada de mañana pero la probabilidad se mantiene baja.
Martes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche pero con condiciones estables y una baja posibilidad de lluvias débiles o lloviznas durante la jornada. Temperaturas en descenso: mínima 9º y máxima 18º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sureste y perdiendo intensidad a lo largo de la jornada.
En tanto el miércoles se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse con el correr de las horas. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 8º y suave ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este.
Por último, jueves mayormente despejado, con alguna nubosidad, durante las primeras horas del día. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 12º y suave ascenso de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados del sector este.
Para el fin de semana el pronóstico cambiará levemente. La máxima llegará a 30 grados y la mínima subirá a 13. Las nubes no se irán completamente pero se espera que el sol tome más protagonismo. No habría pronósticos de lluvia o llovizna.
Algunas tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas de chaparrones intensos en corto tiempo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.
Noviembre se presenta como el mes con más chances para armar una escapada corta, previa a las vacaciones de verano.
A partir de este lunes 20 y hasta el viernes 24, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recibirá consultas y realizará trámites de la Seguridad Social en el local ubicado en Juan B. Justo 373, en el horario de 8:00 a 14:00.
El inicio de semana en Sunchales y la región estará marcado por jornadas cálidas, con temperaturas que superarán los 30 grados a mitad de semana y un leve descenso hacia el viernes, cuando podrían llegar algunas lluvias.
El CMMC proyecta una primavera y verano "algo templados" en Santa Fe, con un leve déficit de precipitaciones y predominio de días soleados. Alerta por la tendencia a bajos niveles del Río Paraná.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días soleados con alguna nubosidad y temperaturas en ascenso que alcanzarán los 30º.
Falleció el sábado 25 de octubre, en Colonia Bicha, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en la sala de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia (Balcarce N° 430), recibiendo sepultura este domingo 26, a las 17:00, en el cementerio de Eusebia, previo oficio religioso en la Iglesia Santa Eusebia. Casa de Duelo: Zona Urbana, Colonia Bicha. Servicio: Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada.
El oficialismo obtuvo 64 bancas en la elección para la Cámara de Diputados. El Presidente Milei iniciará la segunda etapa de su mandato con un mayor respaldo en el Congreso y oxígeno para realizar los cambios de Gabinete.
Alrededor de las 3:00 de la madrugada de este sábado 25, dos jóvenes que circulaban en una motocicleta por calle Ricchieri, impactaron fuertemente con un camión que se encontraba estacionado. Ludmila Morlacchi sufrió graves heridas, fue trasladada a un efector de salud de Rafaela, produciéndose su deceso en la mañana de hoy.
La LLA gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego. El segundo lugar fue ocupado por Fuerza Patria (28,65%), y la coalición Provincias Unidas quedó en tercer lugar (18,33%). En Sunchales, La Libertad Avanza obtuvo el 51,62%. Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe.
Falleció el domingo 26 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 23 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 22:00 y las 12:00 del lunes 27, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: 19 de Octubre 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.