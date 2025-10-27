El tiempo en Sunchales: ¿Se viene una semana fresca o calurosa?

Este lunes se observa el ingreso de una nueva masa de aire frío que se mantendría hasta mediados de semana, para luego ir perdiendo potencia y permitir nuevamente el ingreso de aire cálido a partir del viernes.

GeneralHace 6 horas El Eco de Sunchales
cielo nublado 2

El comienzo de este lunes en la ciudad de Sunchales fue con cielo despejado, fresco, algo de viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el ingreso de una nueva masa de aire frío, la cual debería mantenerse actuando hasta por lo menos mediados de semana, para luego ir perdiendo potencia y permitir nuevamente ingreso de aire cálido hacia finales de la semana. Esta situación genera que a lo largo de la jornada comience a incrementarse la nubosidad, extendiéndose hasta por lo menos principios del miércoles, para luego tender a despejarse, manteniendo la variación de las temperaturas con un comportamiento muy acotado. Durante este proceso podrían observarse algunas lluvias débiles o lloviznas, durante la jornada de mañana pero la probabilidad se mantiene baja.

Clima 27-10-25 
 
Martes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche pero con condiciones estables y una baja posibilidad de lluvias débiles o lloviznas durante la jornada. Temperaturas en descenso: mínima 9º y máxima 18º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sureste y perdiendo intensidad a lo largo de la jornada.

En tanto el miércoles se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse con el correr de las horas. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 8º y suave ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este.

Por último, jueves mayormente despejado, con alguna nubosidad, durante las primeras horas del día. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 12º y suave ascenso de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados del sector este.

Fin de semana con calor

Para el fin de semana el pronóstico cambiará levemente. La máxima llegará a 30 grados y la mínima subirá a 13. Las nubes no se irán completamente pero se espera que el sol tome más protagonismo. No habría pronósticos de lluvia o llovizna.

Te puede interesar
ANSES 2

Operativo de atención de ANSES en Sunchales

ANSES
General20 de octubre de 2025

A partir de este lunes 20 y hasta el viernes 24, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recibirá consultas y realizará trámites de la Seguridad Social en el local ubicado en Juan B. Justo 373, en el horario de 8:00 a 14:00.

Lo más visto
Lazo

Jesús Alejandro Leiva

Cooperativa de Servicios Públicos de Eusebia
Necrológicas SunchalesAyer

Falleció el sábado 25 de octubre, en Colonia Bicha, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en la sala de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia (Balcarce N° 430), recibiendo sepultura este domingo 26, a las 17:00, en el cementerio de Eusebia, previo oficio religioso en la Iglesia Santa Eusebia. Casa de Duelo: Zona Urbana, Colonia Bicha. Servicio: Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada.

Lazo

Ludmila Antonela Morlacchi "Luli"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesAyer

Falleció el domingo 26 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 23 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 22:00 y las 12:00 del lunes 27, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: 19 de Octubre 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Boletín de noticias