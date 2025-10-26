Ludmila Antonela Morlacchi "Luli"

Te puede interesar

Jesús Alejandro Leiva Cooperativa de Servicios Públicos de Eusebia Necrológicas Sunchales Ayer Falleció el sábado 25 de octubre, en Colonia Bicha, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en la sala de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia (Balcarce N° 430), recibiendo sepultura este domingo 26, a las 17:00, en el cementerio de Eusebia, previo oficio religioso en la Iglesia Santa Eusebia. Casa de Duelo: Zona Urbana, Colonia Bicha. Servicio: Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada.

Walter Edgardo Torcoli "Nenin" Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales El miércoles Falleció el miércoles 22 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 19:00 y las 24:00, prosiguiendo el jueves 23, de 7:00 a 10:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Juan B. Justo 63. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Mateo Ezequiel Herrera Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 13 de octubre de 2025 Falleció el domingo 12 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 21 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 8:30 y las 16:30 del lunes 13, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Pte Illia 765. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Glenda Josefina Bacher, viuda de Viotti Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 09 de octubre de 2025 Falleció el jueves 9 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 86 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 6:00 y las 16:30, prosiguiendo el jueves 9, entre las 7:00 y las 10:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Dentesano 558. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Mirtha Magdalena Gallo, viuda de Bergesio Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 08 de octubre de 2025 Falleció el miércoles 8 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 17:30 y las 24:00, prosiguiendo el jueves 9, entre las 7:00 y las 10:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Roque Saenz Peña 254. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.