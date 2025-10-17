Francisca Canello jugará el Sudamericano U17 Femenino

Comenzó la cuenta regresiva para la última competencia de la temporada. El cuerpo técnico oficializó la nómina de 12 jugadoras convocadas para participar del Sudamericano de la categoría U17 de la rama femenina. El certamen se jugará del 20 al 26 de octubre en el estadio Arena UENO COP de Asunción (Paraguay) y entregará tres cupos a la AmeriCup U18 de 2026.

Quien vuelve a decir presente en una competencia internacional a nivel selecciones es Francisca Canello Novelli, jugadora sunchalense que en esta temporada ya ha disputado la AmeriCup U16 en México y el Mundial U19 en República Checa.

Además de la basquetbolista surgida de las formativas aurinegras, también fueron convocadas Sofía González, Santina Cherot, Sofía Lombardero, Sofía Novoa, Florencia Losada, Pilar Pajello, Matilda Campo, Renata Scordo, Delfina Álves Da Florencia, Isabella Roldán y por Catalina Creolani. Los cortes durante el proceso fueron los de Camila Arra Altamirano, Sofía Delucchi, Maróia Flores, Sol Lemesoff, Serena Ricciardi y Hanna Quintero.

Argentina compartirá el Grupo A junto a Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay. Por su parte, el Grupo B estará conformado por Venezuela, Chile, Colombia y el seleccionado local.

El sistema de competencia establece que los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales, mientras que los terceros y cuartos jugarán por los puestos del 5° al 8°. En tanto, el equipo que finalice último en el Grupo A quedará automáticamente eliminado y se ubicará en la novena posición del certamen. Los tres mejores equipos participarán de la AmeriCup U18 del próximo año.

Fuente: Prensa CABB