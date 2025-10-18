PreFederal: Unión barrió la serie y jugará las semifinales ante Libertad

Francisca Canello jugará el Sudamericano U17 Femenino
La basquetbolista de Libertad fue confirmada en la selección nacional que competirá del 20 al 26 de octubre en el estadio Arena UENO COP de Asunción (Paraguay).
El equipo albiverde estampó un contundente 79 a 57 contra Ben Hur para sellar 2-0 la serie de Cuartos de Final y clasificar a la próxima instancia. El Bicho Verde y los Tigres definirán el pase a la final en una serie al mejor de 3 juegos.
Unión venció con autoridad a Ben Hur en condición de visitante por una diferencia de 22 puntos y consiguió el pase a las semifinales donde enfrentará con su clásico rival, Libertad.
El Bicho Verde ganó 3 de los 4 parciales y lo cerró con tranquilidad en el último capítulo, estampando un inapelable 13-26. Asi cerraron los 3 primeros cuartos: 19-10, 33-28 y 53-44.
En el conjunto dirigido por el entrenador Franco Tosello, la figura del partido y goleador fue Pablo Jacquet con 22 unidades, mientras que en el "Lobo" se destacó Jano Rose con 14 puntos.
Ahora, Unión disputará el pase a la final con Libertad. El Bicho Verde tendrá ventaja de localía en caso de un tercer juego por haber culminado mejor posicionado en la Fase Regular.
Parciales: 10-19, 28-33 y 44-53.
Estadio: Coliseo del Sur.
Ben Hur: Gerónimo Andorno 6, Jorge Gutiérrez 5, Franco Mohamed 5, Jeremías Hoffmann 10, Leonardo Actis 2 (fi), Francisco Marczik 4, Francisco Llorens 0, Santino Manassero 2, Oscar Bonzi 2, Nehuén Rosé 2, Jano Rosé 14, Gino Gramaglia 5. DT: J. Andornino.
Unión: Juan Zurvera 6, Pablo Jacquet 22, Juan Ignacio Cipolatti 6, Nicolás Zurvera 8, Francisco Villa 14 (fi), Máximo Clausen 3, Mateo Bejarano 0, Pablo Ioo 16, Nicolás Spila 2, Santiago Baravalle 2. DT: F. Tosello.
9 de Julio de Rafaela y Racing LTC de San Cristóbal definieron este viernes el pasaje a semifinales del Torneo Pre Federal con un tercer y decisivo juego en el Estadio Centenario. La victoria se la llevó el visitante por 79-74. Los parciales fueron 16-21, 29-45 y 46-64. El equipo sancristobalense definirá la serie semifinal con Atlético de Rafaela.
A partir de las 21:30 de este viernes, el Bicho Verde se enfrenta al Lobo en el Coliseo del Sur con la posibilidad de cerrar la serie de Cuartos de final. Si clasifica, enfrenta a Libertad.
El equipo aurinegro derrotó al equipo rafaelino por 82 a 77 en el Hogar de los Tigres, barrió la serie de Cuartos de Final por 2-0 y se metió entre los 4 mejores planteles de la competencia. Noche rutilante de Emanuel Córdoba con 25 puntos.
El domingo por la noche, en la Fortaleza del Bicho, el equipo albiverde derrotó a Sportivo Ben Hur por 79 a 61 en el primer juego de la serie. El playoffs continuará el viernes 17 de octubre en el Coliseo del Sur.
Libertad obtuvo un triunfo clave en el estadio "Carlos Colucci" que puede ser determinante en la serie de cuartos de final. El equipo aurinegro se impuso 73 a 64 ante Independiente y este domingo tendrá la oportunidad de buscar la clasificación en el Hogar de los Tigres.
Esta noche, a las 20:30, Unión recibe a Ben Hur en la Fortaleza Del Bicho, mientras que los Tigres, a las 21:00, visitan a Independiente en el Estadio Carlos Colucci.
Tiene 57 años y cometió los ilícitos en un inmueble donde residía. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que finalizó este martes en los tribunales de Rafaela. La pena también se le impuso por haber filmado el ilícito.
Está imputado en una causa por amenazas simples y estafa. Según la resolución, deberá fijar domicilio en Humberto Primo, firmar semanalmente en la Comisaría de su jurisdicción y someterse a tratamiento médico por una afección que presenta.
El siniestro ocurrió este miércoles por la noche en un camino rural entre Colonia Aldao y Hugentobler. Bomberos de Sunchales trabajaron en el rescate de los ocupantes, entre ellos un menor de edad.
Sonia y Carlos Cipolatti confirmaron que el hotel de cuatro estrellas concebido por su padre, el empresario Argentino Cipolatti, que fuera inaugurado el 14 de septiembre de 1988, dejó de prestar servicios a partir de este jueves.
El Bicho Verde y Atlético María Juana protagonizaron un partido con muchas emociones pero finalmente terminaron igualados en 2.