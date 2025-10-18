#PreFederal: Unión barrió la serie y jugará las semifinales ante Libertad

El equipo albiverde estampó un contundente 79 a 57 contra Ben Hur para sellar 2-0 la serie de Cuartos de Final y clasificar a la próxima instancia. El Bicho Verde y los Tigres definirán el pase a la final en una serie al mejor de 3 juegos.

Hace 1 horaBautista MassaraBautista Massara
Plantel Union 16-10-25

Unión venció con autoridad a Ben Hur en condición de visitante por una diferencia de 22 puntos y consiguió el pase a las semifinales donde enfrentará con su clásico rival, Libertad.

El Bicho Verde ganó 3 de los 4 parciales y lo cerró con tranquilidad en el último capítulo, estampando un inapelable 13-26. Asi cerraron los 3 primeros cuartos: 19-10, 33-28 y 53-44.

En el conjunto dirigido por el entrenador Franco Tosello, la figura del partido y goleador fue Pablo Jacquet con 22 unidades, mientras que en el "Lobo" se destacó Jano Rose con 14 puntos.

Ahora, Unión disputará el pase a la final con Libertad. El Bicho Verde tendrá ventaja de localía en caso de un tercer juego por haber culminado mejor posicionado en la Fase Regular.

Unión 79 - 57 Ben Hur

Parciales: 10-19, 28-33 y 44-53.

Estadio: Coliseo del Sur.

Ben Hur: Gerónimo Andorno 6, Jorge Gutiérrez 5, Franco Mohamed 5, Jeremías Hoffmann 10, Leonardo Actis 2 (fi), Francisco Marczik 4, Francisco Llorens 0, Santino Manassero 2, Oscar Bonzi 2, Nehuén Rosé 2, Jano Rosé 14, Gino Gramaglia 5. DT: J. Andornino.
Unión: Juan Zurvera 6, Pablo Jacquet 22, Juan Ignacio Cipolatti 6, Nicolás Zurvera 8, Francisco Villa 14 (fi), Máximo Clausen 3, Mateo Bejarano 0, Pablo Ioo 16, Nicolás Spila 2, Santiago Baravalle 2. DT: F. Tosello. 

Racing se quedó con el último boleto a semifinales

9 de Julio de Rafaela y Racing LTC de San Cristóbal definieron este viernes el pasaje a semifinales del Torneo Pre Federal con un tercer y decisivo juego en el Estadio Centenario. La victoria se la llevó el visitante por 79-74. Los parciales fueron 16-21, 29-45 y 46-64. El equipo sancristobalense definirá la serie semifinal con Atlético de Rafaela.

