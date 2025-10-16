Blanco y una nueva ley de biocombustibles: “Le pedimos al Senado que no frene el desarrollo en el interior del país”

Pablo Farías: “Desde Provincias Unidas queremos llevar al Congreso el estilo de gestión que tenemos en Santa Fe”
Durante una visita a Sunchales, el legislador recorrió la obra que el Gobierno santafesino realiza en el Hospital "Dr. Almicar Gorosito". El candidato a diputado nacional del Frente Provincias Unidas afirmó: “Vamos a llevar un estilo de gestión distinto al que vemos tradicionalmente que permita resolver los problemas con creatividad, diálogo y acuerdos, más allá de las diferencias políticas”.