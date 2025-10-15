Día de la Madre: Cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Fe

La inflación de septiembre 2025 fue del 2,1% y acumula un 22% en los últimos 9 meses
Los rubros que más aumentaron fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educación, con aumento del 3,1%, seguido de Transporte (3%).
En el marco de una nueva edición del Día de la Madre, el Banco Santa Fe anunció una serie de beneficios especiales para quienes realicen sus compras con tarjetas de crédito de la entidad y lo combinen con MODO. Hasta el 19 de octubre, los clientes podrán acceder a hasta 30% de ahorro y seis cuotas sin interés en una amplia red de comercios adheridos de toda la provincia.
Además, quienes elijan pagar a través de MODO desde la app del Banco Santa Fe obtendrán un 20% de ahorro adicional, lo que amplía las oportunidades de ahorro para adquirir regalos y agasajos en uno de los momentos más esperados del año para el comercio local.
De acuerdo con lo informado por la entidad, los beneficios se aplican de la siguiente manera:
Toda la información sobre locales adheridos y condiciones de la promoción puede consultarse en www.bancosantafe.com.ar/personas/beneficios.
Con esta propuesta, Banco Santa Fe refuerza su política de cercanía con los clientes y el comercio local, impulsando el consumo en fechas especiales y facilitando alternativas de financiamiento accesibles. La entidad sostiene su propósito de acompañar a las familias santafesinas y promover el desarrollo económico regional, ofreciendo beneficios que se adaptan a las necesidades de cada segmento.
Desde este lunes 13 y hasta el 19 de octubre, por primera vez, se realizará la Semana del Seguro, una iniciativa inédita en el mercado local enmarcada en el Día del Seguro, que busca ofrecer beneficios reales para quienes buscan nuevas coberturas.
Para ganarse la confianza de los usuarios, a menudo estas aplicaciones simulan ser bancos o proveedores de servicios financieros legítimos.
El emprendimiento inmobiliario ubicado en la intersección estratégica de Av. Roque Sáenz Peña y La Rioja, se erige como un nuevo ícono arquitectónico con vistas privilegiadas al río Paraná y al entorno verde de la ciudad misionera.
En su reunión de Directorio, se ha aprobado un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad financiera en el mercado local.
El gremio de los trabajadores lácteos, acompañado por su equipo legal, rechazó el plan presentado por la cooperativa que prevé más de 300 despidos y reclamó la quiebra con continuidad de explotación.
Falleció el domingo 12 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 21 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 8:30 y las 16:30 del lunes 13, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Pte Illia 765. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Mencionaron la urgente necesidad de mejorar la señalización vial, la demarcación de espacios de estacionamiento, la colocación de bicicleteros y reductores de velocidad en inmediaciones del establecimiento educativo.
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
Tiene 57 años y cometió los ilícitos en un inmueble donde residía. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que finalizó este martes en los tribunales de Rafaela. La pena también se le impuso por haber filmado el ilícito.