Extienden la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas

Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesEl lunes
Falleció el domingo 12 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 21 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 8:30 y las 16:30 del lunes 13, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Pte Illia 765. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Concejo Municipal de SunchalesCiudadAyer
Mencionaron la urgente necesidad de mejorar la señalización vial, la demarcación de espacios de estacionamiento, la colocación de bicicleteros y reductores de velocidad en inmediaciones del establecimiento educativo.
Municipalidad de SunchalesCiudadAyer
El sábado 18 y domingo 19 de octubre, a partir de las 16:00, se desarrollará un Paseo Productivo en Casa Steigleder. Habrá actividades para celebrar jen familia y la entrada es libre y gratuita.
Aero Club SunchalesContenido patrocinadoAyer
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
Este martes 14 de octubre, a las 19:00, en el Espacio de Diálogo Interreligioso, se desarrollará un nuevo encuentro abordando temas de interés sobre la adolescencia. Actividad libre y gratuita con participación abierta.