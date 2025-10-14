Nación posterga un año la adopción total del sistema de peaje electrónico en las rutas

El gobierno nacional estableció la fecha límite para que todos los peajes de Argentina cuenten con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow.

El Decreto 733/2025 modifica el artículo 20 del Decreto N° 196/2025, estableciendo un cronograma para la implementación de sistemas de cobro de peajes en rutas nacionales.

La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas concesionadas cuenten con la metodología de pago remoto, sin el uso de efectivo de forma directa ni de la interacción con el empleado.

El documento cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA deberá establecer un cronograma de implementación de los sistemas de cobro de peajes de cada ruta nacional del país, en el que se deberá prever que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow”, indica con precisión el decreto.

Esta normativa busca optimizar el tránsito vehicular y promover el uso del dispositivo TelePASE, garantizando un cobro más eficiente y reduciendo la evasión.

El texto oficial agrega que “la DIRECCIÓN NACIONAL VIALIDAD podrá modificar el plazo cuando las características de cada tramo y/o estación de peaje así lo justifiquen”, aclarando que la medida comienza a regir desde este mismo martes 14 de octubre.

