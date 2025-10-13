Alerta por apps de préstamos fraudulentas: Cómo cuidarse de las estafas

El Eco de SunchalesProvinciaAyer
A partir del 1º de julio de 2026, todos los trámites provinciales deberán realizarse de manera digital a través de esta plataforma. Cada ciudadano deberá contar con su ID Ciudadana para acceder al sistema.
Casi 3 de cada 4 adolescentes utilizan chatbots de compañía. Los expertos recomiendan que los padres hablen con sus hijos sin juzgar, supervisen sus interacciones con la IA y busquen ayuda de profesionales de salud mental si notan que su hijo atraviesa una crisis.
Bautista MassaraDeportes - BásquetAyer
El equipo aurinegro derrotó al equipo rafaelino por 82 a 77 en el Hogar de los Tigres, barrió la serie de Cuartos de Final por 2-0 y se metió entre los 4 mejores planteles de la competencia. Noche rutilante de Emanuel Córdoba con 25 puntos.
El Eco de SunchalesDeportes - FútbolAyer
En la tarde del domingo, Libertad volvió a sumar de a 3 en el estadio "Dr. Plácido Tita". Los goles aurinegros fueron convertidos por Kevin Muñoz (en 2 ocasiones) y el restante en contra de Federico Gioino.
Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesHoy
Falleció el domingo 12 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 21 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 8:30 y las 16:30 del lunes 13, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Pte Illia 765. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.