PreFederal: Los Tigres pegaron el zarpazo en Rafaela

#PreFederal: Este viernes se juega el primer punto de la serie de Cuartos de Final
Esta noche, a las 20:30, Unión recibe a Ben Hur en la Fortaleza Del Bicho, mientras que los Tigres, a las 21:00, visitan a Independiente en el Estadio Carlos Colucci.
Libertad obtuvo un triunfo clave en el estadio "Carlos Colucci" que puede ser determinante en la serie de cuartos de final. El equipo aurinegro se impuso 73 a 64 ante Independiente y este domingo tendrá la oportunidad de buscar la clasificación en el Hogar de los Tigres.Deportes - BásquetHace 5 horas El Eco de Rafaela
El viernes por la noche, Independiente y Libertad de Sunchales protagonizaron el primer duelo de su serie de cuartos de final del Torneo Pre Federal. En el «Carlos Colucci», la visita se quedó con el triunfo por 73-64.
Los Tigres dominaron en los tres parciales iniciales: 25-19, 37-31 y 63-46, con Emanuel Córdoba como estandarte y goleador del encuentro con 24 puntos. En el local, Agustín Cánepa fue lo más destacado con 21.
El triunfo le permite a los dirigidos por Gustavo Lucato buscar la clasificación en casa. El domingo 12 de octubre se enfrentarán en el «Hogar de los Tigres». En caso de un triunfo del CAI, la historia se resolverá en Rafaela.
Estadio: «Carlos Colucci»
Árbitros: Brian Padilla y Guillermo Theler
Parciales: 19-25 / 31-37 y 46-63
Independiente: Francisco Cantalejo 10, Agustín Canepa 21, Gianfranco Storani 0, Luca Tagliavini 13, Dante Beninca 11 (fi), Ignacio Schneider 2, Agustín Turati 0, Santiago Nocioni 7. DT: W. Storani.
Libertad: Emanuel Córdoba 24, Gabriel Peterlín 3, Santiago Paira 11, Facundo Ortíz 13, Mariano Ceruti 13 (fi), Santino Fernández 2, Leandro Chiavassa 0, Ramiro Rojo 7, Alexis Fraire 0. DT: G. Lucato.
FUENTE: Basquet Total Rafaela
Esta noche, a las 20:30, Unión recibe a Ben Hur en la Fortaleza Del Bicho, mientras que los Tigres, a las 21:00, visitan a Independiente en el Estadio Carlos Colucci.
El 10 de octubre, a las 20:30, el Bicho Verde recibe a Ben Hur en la Fortaleza Del Bicho, mientras que los Tigres, a las 21:00, visitan a Independiente en el Estadio Carlos Colucci.
En el Coliseo del Sur, el Bicho Verde derrotó a Sportivo Ben Hur por 74-60. Si bien terminó compartiendo el liderazgo con Atlético de Rafaela, el Celeste terminó primero porque ganó los dos partidos entre sí. Libertad finalizó en la quinta ubicación. Ahora se vienen los playoffs.
Esta noche, el plantel "Verdolaga" que integra la basquetbolista sunchalense debutará ante Deportivo Berazategui en el emblemático Estadio Héctor Etchart. Otra deportista local, Catalina Fessia, integra el plantel de la Fusión Riojana.
Este viernes, a las 21:30, Unión y Atlético definen el liderazgo de la Fase Regular. El Bicho Verde enfrentará a Ben Hur en condición de visitante. Libertad recibe a Peñarol.
Disputando el tercer puesto, el combinado de la Asociación Rafaelina cayó por 50 a 42 ante el plantel de la Asociación Cañadense. Rosario se consagró Campeón. La competencia se disputó durante el fin de semana en Sunchales.
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
El emprendimiento inmobiliario ubicado en la intersección estratégica de Av. Roque Sáenz Peña y La Rioja, se erige como un nuevo ícono arquitectónico con vistas privilegiadas al río Paraná y al entorno verde de la ciudad misionera.
El subsecretario de Obras y Servicios Públicos explica el desarrollo del proyecto que está planificado en 3 etapas y demandará una inversión de 820 millones de pesos que provendrán de aportes provinciales. También brinda detalles sobre las 9 cuadras que se pavimentarán en los barrios Villa del Parque y Sancor; y fundamenta la elección de calle Falucho para los recursos provenientes del Fondo de Obras Menores.
Con un gol en cada bando, el Bicho Verde igualó ante el "Bicho Colorado" en la cancha de barrio Los Nogales. El gol albiverde lo convirtió Valentin Milanese a los 8' del segundo tiempo.
Esta nubosidad es parte de la que, como se había anticipado, cubrirá parcialmente el cielo de Santa Fe este viernes y generará inestabilidad desde el sábado.