#PreFederal: Los Tigres pegaron el zarpazo en Rafaela

Libertad obtuvo un triunfo clave en el estadio "Carlos Colucci" que puede ser determinante en la serie de cuartos de final. El equipo aurinegro se impuso 73 a 64 ante Independiente y este domingo tendrá la oportunidad de buscar la clasificación en el Hogar de los Tigres.

Deportes - BásquetHace 5 horas El Eco de Rafaela
Plantel Libertad 10-10-25

El viernes por la noche, Independiente y Libertad de Sunchales protagonizaron el primer duelo de su serie de cuartos de final del Torneo Pre Federal. En el «Carlos Colucci», la visita se quedó con el triunfo por 73-64.

Los Tigres dominaron en los tres parciales iniciales: 25-19, 37-31 y 63-46, con Emanuel Córdoba como estandarte y goleador del encuentro con 24 puntos. En el local, Agustín Cánepa fue lo más destacado con 21.

El triunfo le permite a los dirigidos por Gustavo Lucato buscar la clasificación en casa. El domingo 12 de octubre se enfrentarán en el «Hogar de los Tigres». En caso de un triunfo del CAI, la historia se resolverá en Rafaela.

Independiente 64 - 73 Libertad

Estadio: «Carlos Colucci»
Árbitros: Brian Padilla y Guillermo Theler
Parciales: 19-25 / 31-37 y 46-63

Independiente: Francisco Cantalejo 10, Agustín Canepa 21, Gianfranco Storani 0, Luca Tagliavini 13, Dante Beninca 11 (fi), Ignacio Schneider 2, Agustín Turati 0, Santiago Nocioni 7. DT: W. Storani.
Libertad: Emanuel Córdoba 24, Gabriel Peterlín 3, Santiago Paira 11, Facundo Ortíz 13, Mariano Ceruti 13 (fi), Santino Fernández 2, Leandro Chiavassa 0, Ramiro Rojo 7, Alexis Fraire 0. DT: G. Lucato.

FUENTE: Basquet Total Rafaela

Boletín de noticias