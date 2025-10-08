Mirtha Magdalena Gallo, viuda de Bergesio

Martita Rosa Barale
Falleció el martes 7 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 86 años. Sus restos fueron trasladados al Crematorio Aires de Paz. Casa de Duelo: E. Zeballos 55. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Falleció el miércoles 8 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 17:30 y las 24:00, prosiguiendo el jueves 9, entre las 7:00 y las 10:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Roque Saenz Peña 254. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Falleció el miércoles 1 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Lehmann, entre las 16:00 y las 9:00 del jueves 2, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Lehmann. Casa de Duelo: Guillermo Botto 164, Lehmann. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Moisés Ville, a la edad de 35 años. Sus restos son velados en sala de Moisés Ville, hasta las 17:00 del viernes 26, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Moisés Ville, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Dr. Iarcho 409, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 84 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), el viernes 26, entre las 7:00 y las 11:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia de San Carlos. Casa de Duelo: Mitri 507. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Falleció el miércoles 24 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 11:30 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia de San Carlos. Casa de Duelo: Santa Fe 290. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Falleció el sábado 20 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 75 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 6:30 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Carlos Gardel 452. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
El 10 de octubre, a las 20:30, el Bicho Verde recibe a Ben Hur en la Fortaleza Del Bicho, mientras que los Tigres, a las 21:00, visitan a Independiente en el Estadio Carlos Colucci.
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
Serían los autores del violento ataque sufrido por una pareja en la noche del pasado sábado en la vecina localidad. Se efectuaron 3 allanamientos, secuestrándose armas de fuego, cartuchos y municiones.
Aunque las averías en la red de gas se redujeron un 20 por ciento en los últimos tres años, Litoralgas advierte que la mitad de las roturas son provocadas por particulares que excavan sin precauciones. La empresa recuerda tres medidas clave para hacerlo de manera segura.
El encuentro marcó un nuevo capítulo en la relación que la aseguradora, líder del mercado asegurador argentino, mantiene con La Dolfina desde hace ya diez años, y que va mucho más allá del patrocinio.