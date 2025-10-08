Mirtha Magdalena Gallo, viuda de Bergesio

Te puede interesar

Martita Rosa Barale Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales Ayer Falleció el martes 7 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 86 años. Sus restos fueron trasladados al Crematorio Aires de Paz. Casa de Duelo: E. Zeballos 55. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Hugo José Riberi "El Fantasma" Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 01 de octubre de 2025 Falleció el miércoles 1 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Lehmann, entre las 16:00 y las 9:00 del jueves 2, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Lehmann. Casa de Duelo: Guillermo Botto 164, Lehmann. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Gastón Alejandro Pfaffen Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 26 de septiembre de 2025 Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Moisés Ville, a la edad de 35 años. Sus restos son velados en sala de Moisés Ville, hasta las 17:00 del viernes 26, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Moisés Ville, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Dr. Iarcho 409, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Gloria Lorenzati, viuda de Calamari Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 26 de septiembre de 2025 Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 84 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), el viernes 26, entre las 7:00 y las 11:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia de San Carlos. Casa de Duelo: Mitri 507. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Marcela Raquel Fontanessi Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 24 de septiembre de 2025 Falleció el miércoles 24 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 11:30 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia de San Carlos. Casa de Duelo: Santa Fe 290. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.