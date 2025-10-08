Google anunció que estudiantes argentinos podrán acceder a planes gratuitos y con descuento para su IA

Google anunció que ofrecerá de manera gratuita paquetes con sus nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) para estudiantes argentinos. Por un lado, con el lanzamiento de Google AI Plus, una nueva membresía diseñada para ofrecer IA a un costo más asequible. Por otro, con el acceso gratis por un año al plan Google AI Pro para todos los estudiantes universitarios mayores de 18 años del país.

Google AI Plus

A partir de este martes, los usuarios argentinos podrán acceder a Google AI Plus, un plan de pago mensual, pero más económico que el modelo AI Pro y que incluye “mayor capacidad en el modelo de edición y generación de imágenes (conocido como Nano Banana) en la aplicación de Gemini.

También incluye acceso al modelo avanzado de generación de video de Google, Veo 3 Fast, directamente en la aplicación de Gemini, y en las herramientas de creación de películas e imágenes con IA, Whisk y Flow.

Se integra, además, con Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y otras aplicaciones, al tiempo que se habilita el acceso a NotebookLM y se obtienen 200 GB de almacenamiento para Google Fotos, Drive y Gmail.

Este plan tiene un costo mensual de 5 dólares, sobre el que se aplica una promoción por la que los suscriptores reciben un descuento de un 50% durante los primeros seis meses.

Google AI Pro

Google también anunció que “los estudiantes universitarios de la Argentina mayores de 18 años podrán postularse para acceder de manera gratuita durante 12 meses al plan Google AI Pro”. El registro debe completarse desde el sitio oficial.

Este plan incluye cantidad ilimitada de chats con Gemini, carga de imágenes y generación de cuestionarios con un acceso más amplio al modelo 2.5 Pro, Deep Research y resúmenes de audio, además de 2 TB de almacenamiento. Los interesados tienen tiempo para anotarse hasta el 9 de diciembre de 2025, y para recibir el beneficio deberán demostrar que son estudiantes universitarios y cumplir con todos los requisitos.

El objetivo, según la compañía, es habilitarles el acceso a herramientas de IA “para que puedan liberar su creatividad, potenciar su aprendizaje, investigar, crear lluvia de ideas y desarrollar habilidades que los preparen para el mundo laboral del mañana”.