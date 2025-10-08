La Natividad – La Dolfina visitó la Casa Central de Sancor Seguros en Sunchales

Aunque las averías en la red de gas se redujeron un 20 por ciento en los últimos tres años, Litoralgas advierte que la mitad de las roturas son provocadas por particulares que excavan sin precauciones. La empresa recuerda tres medidas clave para hacerlo de manera segura.
En un día cargado de emoción y significado, Sancor Seguros recibió en su Casa Central de Sunchales al equipo La Natividad – La Dolfina, el actual número uno del mundo, liderado por Adolfo Cambiaso.
El encuentro marcó un nuevo capítulo en una relación que Sancor Seguros mantiene con La Dolfina desde hace ya diez años, y que va mucho más allá del patrocinio. El vínculo con La Dolfina - ahora fusionada con La Natividad, uniendo a los Cambiaso y los Castagnola, dos apellidos legendarios del polo - representa para la compañía una alianza basada en valores compartidos: trabajo en equipo, confianza, respeto y pasión.
Durante la visita, los jugadores recorrieron las instalaciones, participaron de una entrevista institucional y compartieron una cena con autoridades de la empresa. Pero sin dudas, uno de los momentos más emotivos fue la plantación de un árbol en el predio corporativo, un gesto simple y profundo que simboliza raíces, crecimiento y futuro.
“Esta visita fortalece un vínculo que va más allá del patrocinio, porque se nutre de ideales compartidos y del orgullo de abrirles las puertas de nuestra casa en Sunchales, el lugar donde nacimos y desde donde seguimos proyectándonos al país y al mundo”, expresó el CEO de Sancor Seguros, Alejandro Simón. Y agregó: “Acompañar a La Dolfina durante tantos años, y ver cómo crecen, se reinventan y se consolidan como referentes del polo mundial, es también una forma de reafirmar nuestra manera de hacer las cosas: con compromiso, con identidad, con mirada de largo plazo. Nos sentimos parte de su historia, como ellos también lo son de la nuestra”.
Por su parte, Carlos Casto, Presidente de la compañía, destacó: “Siendo líderes del mercado de seguros, es un orgullo poder acompañar como patrocinadores al team N° 1 de este deporte (...) La Dolfina sigue siendo una marca internacional y continúa eligiendo un sponsor bien argentino como es SANCOR SEGUROS, confiando en nuestra trayectoria y prestigio”.
La visita de La Natividad – La Dolfina no solo fue una celebración deportiva, sino un encuentro entre historias y valores que se entrelazan desde hace una década. Una alianza que sigue creciendo, como el árbol que quedó plantado como símbolo de un compromiso que mira hacia el futuro.
Lapidario comunicado del estudio jurídico que representa al Consorcio de Acreedores de SanCor CUL
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
SanCor presentó ante la Justicia su plan de salvataje
La cooperativa láctea admite que luego de la presentación concursal, la reducción del nivel de actividad se agudizó y que el volumen de leche procesado se redujo a niveles mínimos. “El sostenimiento de la marcha del negocio se está tornando dificultoso sin la participación de terceros que aporten el capital de trabajo necesario” argumenta en el informe de 11 carillas.
ATILRA se moviliza frente a los Tribunales de Rafaela por la situación de SanCor CUL
En la mañana de este martes, trabajadores del gremio de los trabajadores lecheros se manifiestan frente al edificio de calle Alvear, en momentos decisivos para el futuro de la convocatoria de acreedores y ante pedidos de quiebra que analiza el juez del concurso.
Carlos Casto fue reelecto en el cargo de Presidente de Sancor Seguros
Este sábado 4 de octubre, se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, procediéndose a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026 y elección de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador.
¡Casa Cooperativa de Provisión de Sunchales Ltda. saluda a la comunidad mutualista en su día!
Sábado 4 de Octubre de 2025: Día Nacional del Mutualismo en Argentina
Violento ataque y robo en Tacural: Tres sujetos irrumpieron en una vivienda
Los delincuentes ingresaron a una casa tras romper la puerta y destrozar ventanas. Se llevaron dinero en efectivo y un arma de aire comprimido. La víctima había denunciado reiteradas amenazas previas.
#PreFederal: El próximo viernes, Unión y Libertad arrancan la serie de Cuartos de Final
El 10 de octubre, a las 20:30, el Bicho Verde recibe a Ben Hur en la Fortaleza Del Bicho, mientras que los Tigres, a las 21:00, visitan a Independiente en el Estadio Carlos Colucci.
Serían los autores del violento ataque sufrido por una pareja en la noche del pasado sábado en la vecina localidad. Se efectuaron 3 allanamientos, secuestrándose armas de fuego, cartuchos y municiones.
