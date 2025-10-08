La Natividad – La Dolfina visitó la Casa Central de Sancor Seguros en Sunchales

En un día cargado de emoción y significado, Sancor Seguros recibió en su Casa Central de Sunchales al equipo La Natividad – La Dolfina, el actual número uno del mundo, liderado por Adolfo Cambiaso.

El encuentro marcó un nuevo capítulo en una relación que Sancor Seguros mantiene con La Dolfina desde hace ya diez años, y que va mucho más allá del patrocinio. El vínculo con La Dolfina - ahora fusionada con La Natividad, uniendo a los Cambiaso y los Castagnola, dos apellidos legendarios del polo - representa para la compañía una alianza basada en valores compartidos: trabajo en equipo, confianza, respeto y pasión.

Durante la visita, los jugadores recorrieron las instalaciones, participaron de una entrevista institucional y compartieron una cena con autoridades de la empresa. Pero sin dudas, uno de los momentos más emotivos fue la plantación de un árbol en el predio corporativo, un gesto simple y profundo que simboliza raíces, crecimiento y futuro.

“Esta visita fortalece un vínculo que va más allá del patrocinio, porque se nutre de ideales compartidos y del orgullo de abrirles las puertas de nuestra casa en Sunchales, el lugar donde nacimos y desde donde seguimos proyectándonos al país y al mundo”, expresó el CEO de Sancor Seguros, Alejandro Simón. Y agregó: “Acompañar a La Dolfina durante tantos años, y ver cómo crecen, se reinventan y se consolidan como referentes del polo mundial, es también una forma de reafirmar nuestra manera de hacer las cosas: con compromiso, con identidad, con mirada de largo plazo. Nos sentimos parte de su historia, como ellos también lo son de la nuestra”.

Por su parte, Carlos Casto, Presidente de la compañía, destacó: “Siendo líderes del mercado de seguros, es un orgullo poder acompañar como patrocinadores al team N° 1 de este deporte (...) La Dolfina sigue siendo una marca internacional y continúa eligiendo un sponsor bien argentino como es SANCOR SEGUROS, confiando en nuestra trayectoria y prestigio”.

La visita de La Natividad – La Dolfina no solo fue una celebración deportiva, sino un encuentro entre historias y valores que se entrelazan desde hace una década. Una alianza que sigue creciendo, como el árbol que quedó plantado como símbolo de un compromiso que mira hacia el futuro.