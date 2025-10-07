Martita Rosa Barale

Cooperativa de Agua Potable de SunchalesContenido patrocinadoEl lunes
En cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SUNCHALES LIMITADA convoca a los Asociados a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2025, a las 19:30, en las instalaciones de nuestra cooperativa, sito en la calle Roque Saenz Peña Nº 42 de la ciudad de Sunchales para considerar el siguiente Orden del Día:
Rafaela InformaPolicialesAyer
Los delincuentes ingresaron a una casa tras romper la puerta y destrozar ventanas. Se llevaron dinero en efectivo y un arma de aire comprimido. La víctima había denunciado reiteradas amenazas previas.
Bautista MassaraDeportes - BásquetAyer
El 10 de octubre, a las 20:30, el Bicho Verde recibe a Ben Hur en la Fortaleza Del Bicho, mientras que los Tigres, a las 21:00, visitan a Independiente en el Estadio Carlos Colucci.
Jorge TribouleyEconomíaAyer
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
Aunque las averías en la red de gas se redujeron un 20 por ciento en los últimos tres años, Litoralgas advierte que la mitad de las roturas son provocadas por particulares que excavan sin precauciones. La empresa recuerda tres medidas clave para hacerlo de manera segura.