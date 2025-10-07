Martita Rosa Barale

Falleció el martes 7 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 86 años. Sus restos fueron trasladados al Crematorio Aires de Paz. Casa de Duelo: E. Zeballos 55. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Necrológicas Sunchales
Hugo José Riberi "El Fantasma"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales01 de octubre de 2025

Falleció el miércoles 1 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Lehmann, entre las 16:00 y las 9:00 del jueves 2, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Lehmann. Casa de Duelo: Guillermo Botto 164, Lehmann. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Gastón Alejandro Pfaffen

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales26 de septiembre de 2025

Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Moisés Ville, a la edad de 35 años. Sus restos son velados en sala de Moisés Ville, hasta las 17:00 del viernes 26, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Moisés Ville, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Dr. Iarcho 409, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Gloria Lorenzati, viuda de Calamari

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales26 de septiembre de 2025

Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 84 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), el viernes 26, entre las 7:00 y las 11:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia de San Carlos. Casa de Duelo: Mitri 507. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Marcela Raquel Fontanessi

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales24 de septiembre de 2025

Falleció el miércoles 24 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 11:30 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia de San Carlos. Casa de Duelo: Santa Fe 290. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Cornelia Montenegro "Negrita"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales20 de septiembre de 2025

Falleció el sábado 20 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 75 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 6:30 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Carlos Gardel 452. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Condolencias de AMPS por el fallecimiento de Roberto José Riboldi

AMPS
Necrológicas Sunchales15 de septiembre de 2025

La Asociación Mutual Personal Sancor lamenta el fallecimiento de Roberto José Riboldi, miembro y presidente del Consejo Directivo de la mutual. AMPS expresa sus sinceras condolencias, uniéndose al dolor de sus familiares y seres queridos en este difícil momento. AMPS informa que permanecerá cerrada a la atención de sus asociados en este lunes 15 de septiembre.

La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales convoca a Asamblea Ordinaria

Cooperativa de Agua Potable de Sunchales
Contenido patrocinado

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SUNCHALES LIMITADA convoca a los Asociados a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2025, a las 19:30, en las instalaciones de nuestra cooperativa, sito en la calle Roque Saenz Peña Nº 42 de la ciudad de Sunchales para considerar el siguiente Orden del Día:

Planta distribuidora SanCor

Lapidario comunicado del estudio jurídico que representa al Consorcio de Acreedores de SanCor CUL

Economía

El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.

Boletín de noticias