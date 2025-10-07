ATILRA se moviliza frente a los Tribunales de Rafaela por la situación de SanCor CUL

En la mañana de este martes, trabajadores del gremio de los trabajadores lecheros se manifiestan frente al edificio de calle Alvear, en momentos decisivos para el futuro de la convocatoria de acreedores y ante pedidos de quiebra que analiza el juez del concurso.

EconomíaHace 5 horas Rafaela Noticias
Manifestacion Atilra 2 7-10-25
Foto suministrada por testigos del lugar

Una importante movilización protagonizan trabajadores de ATILRA, el gremio de los trabajadores lecheros, en la mañana de este martes 7 frente al Palacio de Tribunales, en Rafaela.

Se espera que unos 400 activistas provenientes desde distintos puntos del país se hagan sentir frente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, que titula el Dr. Guillermo Adrián Vales, donde se tramita la causa abierta por el concurso preventivo de acreedores presentado por SanCor Cooperativas Unidas Limitada hace ya varios meses.

Si bien en los últimos días hubo contactos de representantes gremiales con el juez de la causa, la preocupación de los representantes de ATILRA está relacionada con el plan que habría presentado la cooperativa para tratar de reencausar sus actividades, y que implicaría la reducción de personal.

Manifestacion Atilra 1 7-10-25

SanCor acumula deudas por unos $20.000 millones sólo en concepto de sueldos impagos y coberturas sociales y sindicales. La compañía apenas se sostiene a partir de los contratos a fasón, esto es, la producción para terceros que aún mantiene con firmas como Elcor, Punta del Agua y La Tarantela.

En las últimas horas, la directiva de la empresa presentó ante la Justicia un plan de crisis que propone, a modo de aspecto sobresaliente, el recorte de 304 puestos de trabajo como medida de base para mejorar sus cuentas. Vale mencionar que en los últimos dos años SanCor implementó 370 despidos aunque, más allá del tenor de la medida, la láctea no logró reducir su rojo operativo y financiero.

