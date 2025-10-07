SanCor presentó ante la Justicia su plan de salvataje

SanCor Cooperativas Unidas Limitada presentó la semana pasada, ante el juzgado que tramita su concurso de acreedores, el denominado “Plan de Crisis” o salvataje, un escrito de once carillas donde detalla la serie de acciones y decisiones que debería adoptar para superar la actual coyuntura económica y financiera que la mantuvo en los últimos meses en permanente conflicto con sus trabajadores, una fuerte caída de producción y la casi total desaparición de sus productos en góndolas. El concurso se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, a cargo de Guillermo Adrián Vales.

Además de la presentación, el apoderado de la firma, Mariano David Vainman, solicitó al juzgado que tiene a su cargo la evaluación del concurso, con sede en Rafaela, que se fije fecha y hora para la explicación presencial de dicho plan ante el consorcio de acreedores, el gremio, la sindicatura y el juez, tarea a cargo de los consejeros, síndicos y gerentes de la cooperativa, Este trámite podría cumplirse esta semana. Asimismo, Vainman solicitó que se incorpore al sistema Sisfe (autoconsulta de expedientes del Poder Judicial de Santa Fe) “el carácter de ‘no visible’, atento a la naturaleza sensible de la información contenida en el mismo”.

El escrito central (Plan de crisis) al que tuvo acceso El Eco, comienza con un informe pormenorizado de la situación que se planteó en SanCor desde 2017, las diferentes medidas que propusieron asesores de cada momento y las actualizaciones siguientes del llamado “Plan SanCor”, cuyos lineamientos continúan teniendo vigencia. Sus lineamientos son:

Venta de activos no operativos.

Reestructuración y adecuación de la dotación del personal.

Aseguramiento financiero y priorización de pagos (a través de BICE Fideicomisos)

Ingreso de capital a través de la venta parcial o total del negocio.

“Dicho Plan fue ejecutado parcialmente debido a condiciones y limitantes externos, fundamentalmente de recursos financieros”, se destacó en el informe. También se mencionó la situación generada luego de la presentación del concurso de acreedores, con la reducción drástica del volumen de leche procesada, plantas industriales paradas y gastos fijos que generaron compromisos financieros adicionales.

La última actualización del Plan SanCor se hizo en octubre de 2024, a solicitud de uno de los principales acreedores. Debido a las restricciones económicas mencionadas, no se ha contratado a nuevos asesores o consultores externos.

La Cooperativa en noviembre de 2023, se llegó a la conclusión que ya no era posible interesar a terceros inversores sin un saneamiento financiero. La falta de capital de trabajo hizo inviable el sostenimiento del negocio en marcha, comprometiéndose gravemente su capacidad financiera derivando en un estado de cesación de pagos circunstancia que la llevó a presentarse en concurso de acreedores. Como consecuencia de la situación descripta, la Cooperativa definió:

Presentar el concurso de acreedores a los fines de determinar su pasivo real y causar su pago.

Desarrollar un plan de trabajo con interesados para sostener el nivel de actividad en el corto y mediano

plazo.

plazo. Generar condiciones que permitan el ingreso de interesados en participar del negocio, acordando un

esquema de salida del concurso.

Luego de la presentación concursal, la reducción del nivel de actividad (por falta de capital de trabajo y la incertidumbre propia del proceso) se agudizó. El volumen de leche procesado se redujo a niveles mínimos, con plantas industriales paradas y gastos fijos que generaron compromisos financieros adicionales.

“El sostenimiento de la marcha del negocio de la cooperativa durante el proceso del concurso, se está tornando dificultoso sin la participación de terceros que aporten el capital de trabajo necesario”, se admitió en la presentación ante la justicia.

El extenso documento mencionó la incorporación de producción a fasón, que permite mantener activas algunas plantas. Firmó convenios con distintas compañías, como Elcor S.A., Punta del Agua, La Tarantela, Saputto, Brescialat y San Ignacio, que le permiten reactivar líneas de producción de manteca, crema, quesos y leches en polvo. Gracias a estas operatorias, varias plantas –como Devoto, La Carlota, Balnearia, Gálvez y San Guillermo– retomaron actividades parciales tras meses de inactividad. El procesamiento diario de leche rondaría los 600 mil litros.

Sin embargo, advirtió que en el corto y mediano plazo “la cooperativa no tiene acceso a condiciones de financiamiento que permitan transitoriamente cumplir con la totalidad de los compromisos”, por lo que “depende de su nivel de actividad y de los ingresos que genera la producción y comercialización de sus productos”.

Además de destacar el soporte que significa la actividad a fasón, se estimó necesario la venta de bienes no operativos, es decir que no se utilizan actualmente, entre otras tantas medidas, ya que la reestructuración proyectada por SanCor “se encuentra pendiente por la falta de recursos”. Se mencionan inmuebles en CABA, San Justo, Brinkmann, Devoto, Lehmann, Morteros, Lincoln, San Guillermo y Sunchales.

También menciona la reestructuración de la mano de obra. El informe confirma que a agosto 2025 trabajan 936 empleados, reduciéndose notablemente la cantidad de personal en los últimos 6 años, si se toma encuenta que en junio de 2019 se registraban 2028 operarios. Y reconoce que por las restricciones para completar el proceso de reestructuración, una buena parte de la dotación está ociosa y otra parte de la dotación desvinculada todavía demanda fondos para afrontar acuerdos pendientes de pago (RVA y acuerdos en cuotas) aún en condiciones de baja o nula actividad. Y plantea que una dotación óptima según el volumen de materia proyectado en el corto y mediano plazo sería de 632 empleados.

Finalmente, el informe resalta que “los efectos positivos de las acciones de corto y mediano plazo permitirán potenciar el negocio, revalorizar los activos materiales e inmateriales y generar certeza sobre los pasivos de la cooperativa. Ello creará un ambiente con mejores condiciones para alcanzar acuerdos de largo plazo que permitan el levantamiento del concurso”, subrayó. Y menciona que se han identificado oportunidades que requieren inversiones de cierta importancia que permitirán expandir el negocio con el desarrollo de líneas de productos alimenticios.