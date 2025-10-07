SanCor presentó ante la Justicia su plan de salvataje

Lapidario comunicado del estudio jurídico que representa al Consorcio de Acreedores de SanCor CUL
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.