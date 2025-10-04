Carlos Casto fue reelecto en el cargo de Presidente de Sancor Seguros

Este sábado 4 de octubre, se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, procediéndose a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026 y elección de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador.

GSS - Consejo Administracion 25-26 3

Durante el encuentro, que contó con la presencia de Delegados representantes de los Asociados de todo el país, se aprobaron los diferentes aspectos previstos en la convocatoria. 

Además, como ocurre luego del cierre de cada ejercicio económico, se procedió a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026, que para el cargo de Presidente, ha sido reelecto Carlos Casto.

Cabe destacar que en los días previos se realizaron las Asambleas y renovación de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador, resultando Presidentes electos:

  • Presidente de Prevención ART S.A., María V. Szychowski
  • Presidente de Prevención Salud S.A., Federico Ariel
  • Presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros, José Sánchez

A continuación, se detallan las nuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:

GSS - Consejo Administracion 25-26 1GSS - Consejo Administracion 25-26 2

