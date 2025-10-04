¡Casa Cooperativa de Provisión de Sunchales Ltda. saluda a la comunidad mutualista en su día!
Este sábado 4 de octubre, se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, procediéndose a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026 y elección de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador.EconomíaHace 2 horas Grupo Sancor Seguros
Durante el encuentro, que contó con la presencia de Delegados representantes de los Asociados de todo el país, se aprobaron los diferentes aspectos previstos en la convocatoria.
Además, como ocurre luego del cierre de cada ejercicio económico, se procedió a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026, que para el cargo de Presidente, ha sido reelecto Carlos Casto.
Carlos Casto fue reelecto en el cargo de Presidente de Sancor Seguros
Cabe destacar que en los días previos se realizaron las Asambleas y renovación de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador, resultando Presidentes electos:
A continuación, se detallan las nuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:
