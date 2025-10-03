En la mañana del sábado, el presidente Javier Milei recorrerá la peatonal de la ciudad de Santa Fe

El presidente Javier Milei llegará este sábado 4 de octubre a la ciudad de Santa Fe para participar de una actividad proselitista junto a los candidatos de La Libertad Avanza, encabezados por Agustín Pellegrini, con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Bajo el lema: “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, el mandatario encabezará un acto a las 11.30 en la intersección de San Martín y Mendoza, en plena peatonal santafesina. El evento forma parte de una serie de recorridas por el país con las que el oficialismo busca recuperar protagonismo tras la derrota sufrida en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

Parada en Entre Ríos

Luego de su paso por Santa Fe, Milei tiene previsto trasladarse a la ciudad de Paraná, donde podría realizar una recorrida por el parque Urquiza durante la tarde, acompañado por dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO y postulantes entrerrianos al Congreso de la Nación.

En Entre Ríos, el armado libertario ha ganado impulso tras sellar una alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, lo que permitió la incorporación de sectores del PRO y la UCR a la coalición oficialista.

Objetivo: revertir la derrota de septiembre

La presencia de Milei en el interior del país forma parte de una estrategia para recuperar el perfil combativo que lo llevó a la Presidencia en 2023, luego del duro revés electoral sufrido en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso con una diferencia de más de 13 puntos.

Ese resultado marcó el punto más bajo del oficialismo, en un contexto de inestabilidad económica, derrotas legislativas, acusaciones de corrupción y creciente desencanto social.

De hecho, la gira nacional comenzó el lunes pasado en Ushuaia, aunque Milei debió suspender una caminata por las calles fueguinas debido a intensas protestas en su contra.