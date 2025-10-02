Descubren que los casos de autismo que se diagnostican temprano y los que se ven tarde son subgrupos genéticos diferentes

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta
Profesionales de todo el país debatieron en Rosario sobre las problemáticas del sector. Exigen presencialidad para conocer a los pacientes.
Un nuevo estudio sugiere que el trastorno del espectro autista (TEA) diagnosticado a diferentes edades puede reflejar trayectorias de desarrollo distintas, lo que proporciona una forma más clara de comprender la variación dentro de esta condición.SaludHace instantes elDiarioAR
Desde hace tiempo los especialistas observan diferencias entre los niños a los que diagnostican trastornos del espectro autista (TEA) temprano y los que el sistema detecta más tarde, generalmente a partir de la infancia tardía. Un nuevo trabajo publicado en la revista Nature identificó por primera vez patrones genéticos y de desarrollo distintivos entre estos dos grupos, lo que tiene implicaciones para comprender las afecciones de salud mental coexistentes.
Utilizando datos de comportamiento de 4 cohortes de nacimiento, que van desde 89 a 188 individuos, y datos genéticos de dos grandes estudios, Varun Warrier y su equipo identificaron dos grupos con diferentes trayectorias de comportamiento con perfiles genéticos separados: uno donde las dificultades sociales y de comunicación, como la ansiedad, la hiperactividad y las dificultades con la interacción social, aparecen temprano pero se mantienen estables, y otro donde dichas dificultades aumentan durante la adolescencia y que son más propensos a sufrir problemas de salud mental a lo largo de sus vidas.
Aquellos que fueron diagnosticados a partir de la infancia tardía en adelante fueron más propensos a experimentar afecciones de salud mental como la depresión en comparación con aquellos que recibieron un diagnóstico a una edad más temprana. Los autores encontraron que las diferencias genéticas entre estos diferentes grupos eran comparables a las de las afecciones psiquiátricas.
En opinión de los investigadores, estos hallazgos proporcionan una forma más clara de comprender la variación dentro del trastornos del espectro autista (TEA) y podrían orientar futuras investigaciones y estrategias, aunque consideran que se necesita más investigación sobre la diversidad genética ancestral.
El trastornos del espectro autista (TEA) es un término general que abarca muchas diferencias dentro del trastorno del neurodesarrollo, pero las maneras claras de distinguir estas diferencias siguen siendo limitadas. Si bien se vincularon factores sociales y demográficos a la edad en el momento del diagnóstico, el papel de la genética no se estudió a fondo. A medida que más personas reciben el diagnóstico en etapas más avanzadas de la vida, a menudo junto con trastornos como la ansiedad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la depresión, comprender estas diferencias es cada vez más importante.
Celso Arango, jefe de Servicio de Psiquiatría Infantil en La Paz de Madrid, considera que este estudio es muy interesante, ya que evalúa cómo la varianza genética común (no la rara, que explica muchos casos de trastorno del espectro autista (TEA) como las mutaciones poco frecuentes) predice que se tenga un autismo diagnosticado de forma más temprana (con mayor afectación) o más tardíamente. “Dicho de otra forma, las trayectorias del desarrollo y la arquitectura poligénica del autismo varían según la edad al momento del diagnóstico”, explica.
En opinión del experto, esto tiene sentido desde el punto de vista clínico, ya que el grado de afectación y las necesidades (por ejemplo, la comorbilidad con discapacidad intelectual) influyen en que se diagnostique antes o después. “Estos resultados refuerzan la idea de que el término autismo abarca diversos fenómenos con orígenes, trayectorias de desarrollo y relaciones con la salud mental distintas, todo lo contrario a lo que dijo Trump el otro día”.
Michael Absoud, investigador del King's College de Londres (Reino Unido), cree que el estudio “confirma que el autismo no solo es altamente hereditario y un espectro de trastornos, sino que la edad en la que se diagnostica también es hereditaria”, aunque es necesario estudiar poblaciones más diversas para replicar los resultados, explica al SMC. Uta Frith, del University College London, cree que demuestra que el autismo no es una condición unitaria. “Deja claro que los menores diagnosticados tempranamente y los diagnosticados tardíamente forman dos subgrupos muy diferentes”, asegura. “Hay pocos puntos en común entre ellos en cuanto a características clínicas o genéticas. Me da esperanzas de que salgan a la luz aún más subgrupos, y que cada uno encuentre una etiqueta diagnóstica adecuada”.
Para José Ramón Alonso, catedrático de la Universidad de Salamanca (USAL) experto en autismo, este resultado encaja en algo que se estaba viendo ya en los últimos años sobre la heterogeneidad del trastorno del espectro del autismo. “Creo que gracias a este artículo vamos a tener una visión mucho más adecuada, porque ahora casi nada se aplica para todas las personas, probablemente porque estamos mezclando demasiadas cosas en un único grupo”.
Aunque ya era conocido que hay niños que muestran síntomas mucho antes que otros, apunta Alonso, este nuevo descubrimiento va a afectar a la forma en que se hace el diagnóstico. “Hasta ahora el diagnóstico se basaba en comportamientos, por eso había ese interés por los biomarcadores, encontrar algo que no dependa de algo que siempre es complicado, ya que el niño está en un ambiente que no conoce y que no entiende”, afirma. “Lo que nos dice este estudio es que probablemente no vaya a ser un procedimiento único, sino que va a haber como dos distintas poblaciones o dos perfiles genéticos con evoluciones diferentes”.
La alta demanda genera la aparición de negocios fraudulentos que ponen en riesgo la salud de sus clientes, utilizando materiales que no han sido aprobados para uso sanitario. Para evitar estas situaciones, hay que verificar la formación académica y la trayectoria laboral del equipo a cargo de la operación.
La provincia de Santa Fe hizo un balance de lo realizado en cuanto prevención del dengue en la campaña pasada y recordó quienes pueden vacunarse de manera gratuita en Santa Fe.
Esta clase de medicamentos se recetan para controlar los niveles de colesterol y para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares. A pesar de su eficacia, persisten mitos en redes sociales y muchos pacientes interrumpen o no cumplen el tratamiento, lo que reduce los beneficios demostrados.
La iniciativa de la prepaga de Sancor Seguros apostó a generar conciencia desde un enfoque accesible, con experiencias en vivo, contenidos online y mensajes claros sobre salud física y mental.
Advirtieron sobre la complicación de los síntomas alérgicos en la región debido al brusco aumento de pólenes y hongos con la llegada del calor. Nuestra provincia presenta un panorama complejo, donde los ácaros son el principal factor por la humedad.
Entre las principales obras se destacan la construcción de 1.200 metros de vereda peatonal y bicisenda, la creación de una plaza seca con juegos infantiles y áreas parquizadas, la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano, y la recuperación de los históricos galpones norte y sur.
Según el Ministerio de Justicia, “los vehículos nuevos podrán circular en regla” y los que circulen sin matrícula podrían recibir multas de hasta 800.000 pesos.
Así fue resuelto por el camarista Cristian Fiz, quien avaló la postura del MPA. El hombre investigado se lo identifica como Gaspar Santiago P. y tiene 32 años. La investigación está a cargo del fiscal Martín Castellano, solicitando 13 años de prisión de cumplimiento efectivo.
El equipo rafaelino anunció la llegada del ex Director Técnico de Libertad en reemplazo de Lucas Benavídez. "Peña" obtuvo 1 triunfo de los 8 partidos que disputó.
Falleció el miércoles 1 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Lehmann, entre las 16:00 y las 9:00 del jueves 2, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Lehmann. Casa de Duelo: Guillermo Botto 164, Lehmann. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.