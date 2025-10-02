Entrega de aportes económicos y reconocimientos a las cooperativas y mutuales escolares de Sunchales

El lunes 29 de septiembre, en ll acto se desarrolló en las instalaciones de Casa Cooperativa, se distribuyeron más de 16 millones de pesos entre 18 cooperativas escolares.

Hace 1 hora Municipalidad de Sunchales
Reconocimiento cooperativas escolares sunchales 1

Estuvieron presentes el presidente de Fundación Sancor Seguros y de Casa Cooperativa, Raúl Colombetti;  el subsecretario de Educación y Cultura, José Galli; y la Directora de Educación, María de los Ángeles Gorosito, concejales y representantes del Ejecutivo Municipal.

Reconocimiento cooperativas escolares sunchales 2

Aprovechando la ocasión, miembros del gabinete municipal entregaron una Declaración de Interés a los representantes de Sicredi Pioneira, primera institución financiera cooperativa de Brasil y de América Latina, en reconocimiento a su trayectoria, su aporte al desarrollo del cooperativismo y la posibilidad de intercambio entre las comunidades de Sunchales y Nova Metropolis.

