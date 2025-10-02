Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Jorge TribouleyCiudadEl martes
Entre las principales obras se destacan la construcción de 1.200 metros de vereda peatonal y bicisenda, la creación de una plaza seca con juegos infantiles y áreas parquizadas, la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano, y la recuperación de los históricos galpones norte y sur.
El Eco de SunchalesPaísAyer
Según el Ministerio de Justicia, “los vehículos nuevos podrán circular en regla” y los que circulen sin matrícula podrían recibir multas de hasta 800.000 pesos.
El Eco de SunchalesJudicialesAyer
Así fue resuelto por el camarista Cristian Fiz, quien avaló la postura del MPA. El hombre investigado se lo identifica como Gaspar Santiago P. y tiene 32 años. La investigación está a cargo del fiscal Martín Castellano, solicitando 13 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Bautista MassaraDeportes - FútbolAyer
El equipo rafaelino anunció la llegada del ex Director Técnico de Libertad en reemplazo de Lucas Benavídez. "Peña" obtuvo 1 triunfo de los 8 partidos que disputó.
Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesAyer
Falleció el miércoles 1 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Lehmann, entre las 16:00 y las 9:00 del jueves 2, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Lehmann. Casa de Duelo: Guillermo Botto 164, Lehmann. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.