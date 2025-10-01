Se regularizó la entrega de chapas patentes 0km y solo "resta que los usuarios se acerquen a recogerlas"

Jubilación anticipada: El Gobierno nacional prorrogará el régimen por un año
Extendieron el plazo para la jubilación destinada a quienes les faltan 5 años o menos de edad de retiro, con 30 años de aportes. Finalizaba este martes 30 de septiembre.
El Gobierno nacional informó que la entrega de chapas patentes se encuentra normalizada en todo el país, por lo que los vehículos que circulen sin matrícula podrán recibir multas de hasta $800.000. La información se difundió luego de meses en los que hubo demoras para la emisión de patentes 0km.
Desde el Ministerio de Justicia informaron que “la entrega de patentes 0km ya se encuentra normalizada en todo el país, garantizando que los vehículos nuevos inscriptos en los Registros Automotores puedan circular con su documentación completa y en regla”.
Tanto los usuarios como las fuerzas de seguridad encargadas de verificar la documentación, aclararon, pueden comprobar si su patente se encuentra disponible para retirar a través de la página de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA). “Los Registros Automotores recibieron todas las patentes que faltaban, ahora resta que los usuarios se acerquen a recogerlas”, afirmaron desde la cartera de Justicia.
El plazo máximo de vigencia de las patentes provisorias de papel es de 60 días desde la fecha de emisión del documento, que debe estar colocado de manera visible en el parabrisas y en el vidrio trasero en los casos que exista en el vehículo. A partir de esos 60 días, el automotor quedará en infracción si no tiene colocadas las patentes metálicas oficiales.
El monto a pagar por multas podría llegar hasta los $800.000, según el tiempo que haya pasado desde la emisión del permiso provisorio hasta el momento en que las autoridades realicen el control en la vía pública.
El proceso de regularización se enmarca en un “operativo de entrega masiva” que, según indicaron desde la cartera, permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones y acompañar el récord en la venta de automóviles 0km, que alcanzó sus mejores niveles desde 2018. Actualmente, el sistema cuenta con un stock de más de 55.000 chapas disponibles.
Desde el Gobierno indicaron que el sistema detrás de la producción de chapas patentes “había colapsado en 2023 por la crisis económica, las trabas a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal”. Pero, el año pasado, la situación se agravó a partir del cierre de la Casa de la Moneda, que estaba a cargo de su fabricación, como así también por el cierre de más de 100 sedes del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA).
Eso precedió a otro factor agravante: el incremento en la venta de vehículos 0km este 2025. Según datos oficiales, entre mayo y julio se entregaron unas 500.000 unidades nuevas, y hasta fines de agosto fueron otras 432.000.
A ese dato, que resulta de sumar la totalidad de matriculaciones de 0km sin chapas hacia mediados de 2025, se deben adicionar otras variantes como el cambio de patentes deterioradas o con desperfectos de fábrica, los robos y los extravíos.
