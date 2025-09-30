Las billeteras virtuales se quedaron sin dólar oficial: Qué pasó y cómo seguirá la operatoria

Asociación Mutual Personal SanCorContenido patrocinadoHoy
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Personal SanCor convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias se celebrará el día 31 de Octubre de 2025, a las 16:00 horas, en su Casa Central, sita en Lisandro de la Torre 537 de la ciudad de Sunchales (Santa Fe), para tratar el siguiente Orden del Día:
En la madrugada de este lunes, desconocidos forzaron las aberturas y robaron en una peluquería canina y una oficina de una empresa constructora ubicadas en Avenida Belgrano al 700.
A continuación, repasamos los equipos clasificados, los enfrentamientos que se avecinan, los antecedentes más relevantes y los factores que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado.
Esta clase de medicamentos se recetan para controlar los niveles de colesterol y para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares. A pesar de su eficacia, persisten mitos en redes sociales y muchos pacientes interrumpen o no cumplen el tratamiento, lo que reduce los beneficios demostrados.
Entre las principales obras se destacan la construcción de 1.200 metros de vereda peatonal y bicisenda, la creación de una plaza seca con juegos infantiles y áreas parquizadas, la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano, y la recuperación de los históricos galpones norte y sur.