Cuarto puesto para la Selección ARB en el Provincial U17 Femenino de Básquet

El fin de semana del 27 y 28 de septiembre se concretóel Torneo Interasociativo U17 de la rama femenina. La competencia se desarrolló en la ciudad de Sunchales, en los estadios de Unión y Libertad, siendo organizado por la Asociación Rafaelina de Básquet y fiscalizado por la Federación Santafesina.

La Asociación Rafaelina, que había culminado segundo en la Zona A, se enfrentó a la Asociación Rosarina en una de las semifinales en cancha de Unión. El triunfo fue para el equipo visitante por 61-52, con parciales de 18-9, 35-28 y 51-42. Pese a la derrota, Sofía Rosso fue una de las goleadoras del partido, junto a Lupe Dinsmann, también con 15 unidades, como la más destacada de Rosario.

Rosario 61-52 Rafaela

Estadio: «La Fortaleza del Bicho»

Parciales: 18-09 / 35-28 y 51-42

Rosarina: Josefina Virgillito 1, Agustina Benetti 1, Maivé Fernández 0, Brisa Donda 10, Lupe Dinsmann 15 (fi), Maitena Cejas 0, Antonela Nisnievich 2, Lourdes Morosin 9, Emma Hernández 4, Martina Castillo 5, Lola Carbajales 5, Victoria Sironi 9. DT: D. Dellamora.

Rafaelina: Sofía Fernández 0, Sofía Baccile 5, Kiara Ferreyra 10, Carola Ghiberto 2, Ana Tapia 2 (fi), Katerina Puebla 4, Victoria Bertolino 4, Paulina Villaruel 5, Agostina Galliani 0, Josefina Marengo 5, Sofía Rosso 15. DT: N. Schierano.

En la otra semifinal, la Asociación Cañadense cayó ante el representativo de la Asociación Santafesina por 47-36. Además, en el duelo por el quinto puesto, Noroeste Santafesino derrotó a la Asociación Venadense por 74-29.

Ya por el tercer puesto, Rafaela volvía a verse las caras con Cañada, a quien enfrentó en la fase de grupos. A diferencia del sábado, el triunfo fue de la Cañadense por 50 a 42. La progresión del juego fue 12-6, 28-17 y 38-26, para la visita. Emilia Gutiérrez, con 16 puntos, fue la goleadora del partido, mientras que Rosso volvió a sobresalir con 11.

Cañada 50-42 Rafaela

Estadio: «Hogar de los Tigres»

Parciales: 12-06 / 28-17 y 38-26

Cañadense: Serena González 7, Victoria Vidaurre 0, Emilia Gutiérrez 16, Clara Espíndola 4, Amparao Gutiérrez 6 (fi), Julia Baracat 1, Martina Acuña 1, Ana Medina 4, Celeste Rinaldi 8, Victoria Pereyra 1, Elena Verdaro 2, Julieta Rossi 0. DT: M. Baracat.

Rafaelina: Katerina Puebla 2, Sofía Baccile 6, Celeste Molina 6, Kiara Ferreyra 0, Ana Tapia 2 (fi), Victoria Bertolino 2, Sofía Fernández 0, Paulina Villaruel 0, Agostina Galliani 6, Josefina Marengo 0, Sofía Rosso 11, Carola Ghiberto 7. DT: N. Schierano.

En la gran final, en cancha de Libertad, se enfrentaron Santa Fe y Rosario, con victoria y título para la Rosarina por 64 a 46.

Fuente: Basquet Total Rafaela