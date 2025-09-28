Santa Fe solicita a Nación evaluar el puente de la Ruta 34 para garantizar el corredor productivo nacional

La Provincia elevó a Nación un pedido de análisis estructural del puente ubicado en el km 232,77 de la Ruta Nacional 34, entre Rafaela y Sunchales, actualmente limitado a 45 toneladas.

RegiónHace 1 hora Gobierno de la provincia de Santa Fe
Puente Ruta 34

El Gobierno de Santa Fe formalizó ante el Ministerio de Transporte de la Nación un pedido para realizar la evaluación estructural del puente ubicado en el kilómetro 232,77 de la Ruta Nacional 34, entre Rafaela y Sunchales. La infraestructura, actualmente limitada a 45 toneladas por disposición de Vialidad Nacional, representa un punto crítico en el corredor logístico más relevante del norte argentino, por donde circulan cargas de hasta 60 toneladas y se proyecta la habilitación de bitrenes de 75 toneladas.

La solicitud fue impulsada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien remarcó que “la trascendencia de esta obra excede el interés provincial y alcanza un carácter federal. Por eso pedimos a Nación que se evalúe este puente y se autorice la circulación de bitrenes en este tramo, para que la producción pueda llegar a los puertos y a los mercados del país y del mundo”. El pedido incluye la disposición de equipos técnicos y equipamiento provincial para colaborar en los estudios necesarios, en línea con la política de modernización logística que Santa Fe viene desarrollando.

La Ruta Nacional 34 conecta a Santa Fe con Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, permitiendo el traslado de productos agropecuarios, derivados azucareros, frutas, verduras, aceites e insumos para la industria del litio. Su consolidación como corredor seguro y eficiente es clave para el desarrollo productivo y exportador de la región.

Habilitación de bitrenes

En paralelo, el Gobierno Provincial avanza en la habilitación de bitrenes en rutas santafesinas. Con la Resolución 360/25 de la Dirección Provincial de Vialidad, se autorizó la circulación de unidades de hasta 60 toneladas en rutas provinciales y en la Autopista Rosario–Santa Fe. Ya se realizó la primera prueba técnica en el puente de Monje, en el kilómetro 63 de la autopista, como parte del proceso de evaluación estructural para habilitar corredores seguros. Estas unidades permiten transportar más carga con menos viajes, lo que reduce hasta un 40 % los costos logísticos, el consumo de combustible y el impacto ambiental, además de distribuir mejor el peso sobre la calzada.

El gobernador Maximiliano Pullaro reafirmó que “Santa Fe tiene un plan productivo integral que defiende al campo, la industria, trabajamos día a día para mejorar la logística  mejorando nuestras rutas,  puertos y aeropuertos”. En ese marco, la provincia se posiciona como plataforma exportadora para otras jurisdicciones, canalizando la producción de Catamarca, Córdoba y Tucumán a través de su infraestructura vial y portuaria. “Nuestro país se va a desarrollar si somos inteligentes y no derrochamos la plata. Hay que invertir en lo que genera trabajo y crecimiento”, sostuvo Pullaro en una reciente mesa productiva.

La medida se apoya en dos ejes: el diálogo con el sector privado y bajar costos logísticos. Estás políticas surgen de las  mesas de trabajo sectoriales a partir de la vinculación público-privada y la necesidad de garantizar el tránsito de vehículos pesados por corredores estratégicos para ganar competitividad.

Te puede interesar
Reunion GIRSU 1 10-7-25

Nueva reunión del Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales

Municipalidad de Sunchales
Región11 de julio de 2025

El jueves 10 de julio, en las instalaciones de la Casa del Emprendedor de Sunchales, se desarrolló un nuevo encuentro con el intendente Pinotti y presidentes comunales de la región que conforman el Consorcio, para avanzar en temas clave para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

Lo más visto
Lazo

Gastón Alejandro Pfaffen

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl viernes

Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Moisés Ville, a la edad de 35 años. Sus restos son velados en sala de Moisés Ville, hasta las 17:00 del viernes 26, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Moisés Ville, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Dr. Iarcho 409, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Boletín de noticias