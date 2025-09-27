#CopaSantaFe: Unión cayó ante Sanjustino y se despidió de la competencia

Este viernes, el Bicho Verde sufrió una derrota contundente en su debut en los cuartos de final del torneo provincial. El equipo oriundo de San Justo se impuso 97 a 49, eliminando al conjunto albiverde.

Plantel Union 24-8-25

Sanjustino fue un verdadero tsunami en el estadio Roque Otrino de Colón de Santa Fe, interponiendo una significativa ventaja desde el inicio, distanciándose por16 unidades (9-25) en el primer período, estirando la grieta a 26 puntos al término de la primera etapa.

Resultado Union - Sanjustino

De esta manera, Sanjustino se clasificó a semifinales junto a Santa Paula de Gálvez (derrotó a Sport Club de Cañada de Gómez por 88 a 65); Atalaya (venció 77 a 69 a Olimpia de Venado Tuerto); y Círculo Vera (se impuso 69 a 58 a Central Ceres).

Semifinales Copa Santa Fe

