CopaSantaFe: Unión cayó ante Sanjustino y se despidió de la competencia

Sanjustino fue un verdadero tsunami en el estadio Roque Otrino de Colón de Santa Fe, interponiendo una significativa ventaja desde el inicio, distanciándose por16 unidades (9-25) en el primer período, estirando la grieta a 26 puntos al término de la primera etapa.

De esta manera, Sanjustino se clasificó a semifinales junto a Santa Paula de Gálvez (derrotó a Sport Club de Cañada de Gómez por 88 a 65); Atalaya (venció 77 a 69 a Olimpia de Venado Tuerto); y Círculo Vera (se impuso 69 a 58 a Central Ceres).