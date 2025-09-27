CopaSantaFe: Unión cayó ante Sanjustino y se despidió de la competencia

#CopaSantaFe: Esta tarde, Unión debuta frente a Sanjustino
El Bicho Verde está obligado a ganar el partido que se disputará, a partir de las 19:00, en el estadio de Colón de Santa Fe.
Este viernes, el Bicho Verde sufrió una derrota contundente en su debut en los cuartos de final del torneo provincial. El equipo oriundo de San Justo se impuso 97 a 49, eliminando al conjunto albiverde.Deportes - BásquetHoy El Eco de Sunchales
Sanjustino fue un verdadero tsunami en el estadio Roque Otrino de Colón de Santa Fe, interponiendo una significativa ventaja desde el inicio, distanciándose por16 unidades (9-25) en el primer período, estirando la grieta a 26 puntos al término de la primera etapa.
De esta manera, Sanjustino se clasificó a semifinales junto a Santa Paula de Gálvez (derrotó a Sport Club de Cañada de Gómez por 88 a 65); Atalaya (venció 77 a 69 a Olimpia de Venado Tuerto); y Círculo Vera (se impuso 69 a 58 a Central Ceres).
Los Tigres se enfrentan al equipo oriundo de San Cristóbal, a partir de las 21:30, en el Estadio Amancio Fuentes. Anoche, Atlético de Rafaela obtuvo un triunfo clave ante la BH y es el nuevo líder del certamen.
La competencia se desarrollará el próximo fin de semana en los estadios de Libertad y Unión. Siete basquetbolistas locales integran el plantel regional que será dirigido por el cuerpo técnico conformado por los sunchalenses Nicolás Schierano y Agustín Loro.
El Bicho Verde será el único representante de la Asociación Rafaelina en el certamen provincial que se desarrollará del 26 al 28 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, con un formato de eliminación directa.
En la noche del domingo, la "Crema" obtuvo un triunfo clave al derrotar al Bicho Verde por 65 a 64 . El equipo rafaelino recortó la distancia con el albiverde cuando restan dos partidos para cerrar la fase regular.
A partir de las 20:30 de este domingo, el Bicho Verde enfrenta a la "Crema", su más inmediato perseguidor, en La Fortaleza del Bicho.
