PreFederal: Este domingo, Libertad visita a Racing LTC

A partir de las 21;30 de este domingo 28 de septiembre, Libertad juega en San Cristóbal, ante Racing LTC por la anteúltima fecha del Pre Federal. El local viene de una dura derrota en condición de visitante por 31 puntos frente a Independiente de Rafaela, mientras que el aurinegro retorna a la competencia porque la anterior jornada quedó libre.

El plantel dirigido por Gustavo Lucato se encuentra en la sexta posición con 22 puntos, y en caso de que consiga la victoria podría escalar posiciones pero dependerá de otros resultados.

Fixture Fecha 17:

9 de Julio vs. Argentino de Quilmes: Viernes 26 de Septiembre, 21:30, Estadio "Centenario"

Peñarol vs. Independiente de Rafaela: Viernes 26 de Septiembre: 21:30, Estadio "Pastor Guelfi"

Racing LTC vs. Libertad de Sunchales: Domingo 28 de Septiembre: 21:30, Estadio "Amancio Fuentes"

Atlético nuevo puntero del Pre Federal

Anoche la "Crema" logró un triunfo fundamental en el Clásico frente Ben Hur, imponiéndose por 90-85, transformándose en el nuevo puntero del Torneo. El Bicho Verde penó por cumplir la fecha libre y perdió el lliderato, ubicándose en la segunda posición por 1 punto de diferencia. Ahora todo se definirá en la última fecha, donde Unión esta obligado a derrotar a Ben Hur en condición de visitante y esperar que el "Celeste" rafaelino pierda frente a Argentino Quilmes.

Tabla de Posiciones Pre Federal:

1- Atletico de Rafaela → 28 puntos

2- Unión de Sunchales → 27 puntos

3- 9 de Julio → 23 puntos

4- Racing LTC → 23 puntos

5- Independiente de Rafaela → 23 puntos

6- Libertad → 22 puntos

7- Ben Hur → 19 puntos

8- Argentino de Quilmes → 15 puntos

9- Peñarol → 15 puntos