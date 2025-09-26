PreFederal: Este domingo, Libertad visita a Racing LTC

#CopaSantaFe: Esta tarde, Unión debuta frente a Sanjustino
El Bicho Verde está obligado a ganar el partido que se disputará, a partir de las 19:00, en el estadio de Colón de Santa Fe.
Los Tigres se enfrentan al equipo oriundo de San Cristóbal, a partir de las 21:30, en el Estadio Amancio Fuentes. Anoche, Atlético de Rafaela obtuvo un triunfo clave ante la BH y es el nuevo líder del certamen.Deportes - BásquetHoyBautista Massara
A partir de las 21;30 de este domingo 28 de septiembre, Libertad juega en San Cristóbal, ante Racing LTC por la anteúltima fecha del Pre Federal. El local viene de una dura derrota en condición de visitante por 31 puntos frente a Independiente de Rafaela, mientras que el aurinegro retorna a la competencia porque la anterior jornada quedó libre.
El plantel dirigido por Gustavo Lucato se encuentra en la sexta posición con 22 puntos, y en caso de que consiga la victoria podría escalar posiciones pero dependerá de otros resultados.
9 de Julio vs. Argentino de Quilmes: Viernes 26 de Septiembre, 21:30, Estadio "Centenario"
Peñarol vs. Independiente de Rafaela: Viernes 26 de Septiembre: 21:30, Estadio "Pastor Guelfi"
Racing LTC vs. Libertad de Sunchales: Domingo 28 de Septiembre: 21:30, Estadio "Amancio Fuentes"
Anoche la "Crema" logró un triunfo fundamental en el Clásico frente Ben Hur, imponiéndose por 90-85, transformándose en el nuevo puntero del Torneo. El Bicho Verde penó por cumplir la fecha libre y perdió el lliderato, ubicándose en la segunda posición por 1 punto de diferencia. Ahora todo se definirá en la última fecha, donde Unión esta obligado a derrotar a Ben Hur en condición de visitante y esperar que el "Celeste" rafaelino pierda frente a Argentino Quilmes.
1- Atletico de Rafaela → 28 puntos
2- Unión de Sunchales → 27 puntos
3- 9 de Julio → 23 puntos
4- Racing LTC → 23 puntos
5- Independiente de Rafaela → 23 puntos
6- Libertad → 22 puntos
7- Ben Hur → 19 puntos
8- Argentino de Quilmes → 15 puntos
9- Peñarol → 15 puntos
La competencia se desarrollará el próximo fin de semana en los estadios de Libertad y Unión. Siete basquetbolistas locales integran el plantel regional que será dirigido por el cuerpo técnico conformado por los sunchalenses Nicolás Schierano y Agustín Loro.
El Bicho Verde será el único representante de la Asociación Rafaelina en el certamen provincial que se desarrollará del 26 al 28 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, con un formato de eliminación directa.
En la noche del domingo, la "Crema" obtuvo un triunfo clave al derrotar al Bicho Verde por 65 a 64 . El equipo rafaelino recortó la distancia con el albiverde cuando restan dos partidos para cerrar la fase regular.
A partir de las 20:30 de este domingo, el Bicho Verde enfrenta a la "Crema", su más inmediato perseguidor, en La Fortaleza del Bicho.
Tres encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 21:30. Libertad recibirá a Independiente en el Estadio “Hogar de los Tigres”. En el Estadio “Centenario”, 9 de Julio se medirá contra el puntero, Unión de Sunchales,
