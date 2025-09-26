La pobreza fue del 31,6% en el primer semestre de 2025: El valor más bajo desde fines de 2018

Chau retenciones del 0%: En 72 horas el campo agotó el cupo de u$s7.000 millones previsto
Las declaraciones de exportaciones ya alcanzaron el tope previsto por el Gobierno. Desde este jueves las retenciones volverán a los niveles previos.
Se trata de una baja de 21,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período de 2024, cuando se registró el pico de la crisis económica tras el cambio de gobierno. En tanto, la indigencia se ubicó en el 6,9% (una caída interanual de 11,2 puntos).PaísHoy Chequeado.com
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en el primer semestre de 2025 la pobreza alcanzó al 31,6% de las personas, una baja de 21,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período de 2024, cuando se registró el pico de la crisis económica tras el cambio de gobierno. En tanto, la indigencia se ubicó en el 6,9% (una caída interanual de 11,2 puntos).
De acuerdo con los datos oficiales, se trata del porcentaje de pobreza más bajo desde el segundo semestre de 2018, cuando había sido del 31,5%.
Si se proyectan los datos a todo el país, unas 15 millones de personas se encontraban debajo de la línea de la pobreza en los primeros 6 meses de 2025, de los cuales 3,2 millones eran indigentes.
Esto implica que en el último año (comparado con el primer semestre de 2024) unas 10 millones de personas dejaron de ser pobres y 5,3 millones abandonaron la indigencia. Si se compara con el segundo semestre de 2023 (último de la gestión de Alberto Fernández -Frente de Todos-) hay 4,4 millones de pobres menos y 2,3 millones de indigentes.
En términos de hogares, el 24,1% se encontraba por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre de 2025, lo que representa una reducción de 4,5 puntos porcentuales con respecto al semestre anterior.
El INDEC destacó en su informe que en un hogar pobre viven en promedio 3,8 personas y que el ingreso promedio fue de $ 671.492 en el primer semestre de 2025, frente a una canasta básica total de $ 1.065.691.
En tanto, en hogares indigentes conviven 3,6 personas con un ingreso promedio de $ 281.313 frente a una canasta alimentaria de $ 452.742.
De acuerdo con los datos oficiales, la caída de la pobreza y la indigencia se explicó por una evolución de las canastas básicas por debajo de la inflación general y de los ingresos de los hogares: mientras que los precios de los productos básicos aumentaron en torno al 13%, los ingresos lo hicieron al doble de velocidad: 26,3%.
El 45,4% de los niños de entre 0 y 14 años se encontró en situación de pobreza (de los cuales 11,9% son indigentes) en el primer semestre del año, lo que implica una caída de 20,7 puntos con respecto a igual período del año pasado y 13 puntos en relación al último período de gobierno del Frente de Todos.
En tanto, entre los jóvenes de entre 15 y 29 años la pobreza fue del 37% y la indigencia del 8,1%; entre 30 y 64 años el 27,7% se encontraba bajo la línea de la pobreza (6,1%, indigentes); y en los mayores de 65 años la pobreza fue del 10,8% (1,6% indigentes).
Los mayores niveles de pobreza se registraron en la ciudad de Concordia (Entre Ríos), donde casi la mitad de la población (49,2%) se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y el 12,3% es indigente.
Le siguieron el Gran Resistencia (Chaco) que registra una pobreza del 48,1% y una indigencia del 15,5%; Posadas (38,1% de pobreza y 6,9% de indigencia); Corrientes (37,4% y 6,5%); y San Juan (36% y 5,2%).
En los partidos del Conurbano bonaerense, en tanto, la pobreza fue del 35,3% y la indigencia alcanzó al 8,8% de la población.
Las declaraciones de exportaciones ya alcanzaron el tope previsto por el Gobierno. Desde este jueves las retenciones volverán a los niveles previos.
Su ejecución está suspendida hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento. Paralelamente, el Ejecutivo reasignó $ 121.364 millones para la ANDIS, pero mantiene congelado el Programa Incluir Salud en su configuración actual.
Esta medida se suma a la decisión previa de reducir a cero los derechos de exportación para los granos, vigente hasta la misma fecha.
Inspirada en la muerte de un joven por un diagnóstico erróneo en el año 2017, se complementa con la ley de derechos del paciente y la de acceso a la información pública.
Ahora, pasarán al Senado. La oposición necesita los 2 tercios de ambas cámaras para revertir el veto. Las leyes fueron sancionadas en agosto pero el Presidente las vetó el 4 de septiembre porque, según señaló, generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Según anticipó el Presidente, el proyecto contempla aumentos en jubilaciones, educación, salud y pensiones por discapacidad superiores a la inflación proyectada para el próximo año.
Una pareja de la provincia de Santa Fe inició una acción de amparo pretendiendo que se le brinde cobertura integral al tratamiento de reproducción humana asistida de alta complejidad de gestación por sustitución con gametos propios, en todas sus etapas y procedimientos, inclusive la cobertura y atención de la mujer gestante.
Las declaraciones de exportaciones ya alcanzaron el tope previsto por el Gobierno. Desde este jueves las retenciones volverán a los niveles previos.
En el marco del Día Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - que se celebra cada 25 de septiembre -, el Grupo ratifica su adhesión a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, un plan de acción global que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar un futuro más justo, inclusivo y próspero para las nuevas generaciones.
La mayoría de los profesionales que dimitieron en el efector de salud, lo hicieron con cuestionamientos a la directora de la Región de Salud Nodo Ceres, Carina Dutto.
Nuevo ranking actualizado de billeteras virtuales y bancos que ofrecen mayor rendimiento en inversiones. Conocé todo el detalle.