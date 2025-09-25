Ranking actualizado de billeteras virtuales y plazos fijos: Así quedó este jueves 25 de septiembre

Este jueves 25 de septiembre, bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas). Veamos cómo quedaron.

Tasa de interés de billeteras virtuales hoy

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

Prex Argentina (FCI MM): 40.81 %

Claro Pay (FCI MM): 40.66 %

Cocos (FCI RM): 40.22 %

Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 40.00 %

Personal Pay (FCI MM): 37.70 %

IEB+ (FCI MM): 37.52 %

Ualá (Cuenta Remunerada) *: 37.00 %

N1U (FCI MM): 35.66 %

Mercado Pago (FCI MM): 35.33 %

Lemon Cash (FCI MM): 34.38 %

Astropay (FCI MM): 34.09 %

LB Finanzas (FCI MM): 33.51 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

FCI MM: Fondo Común de Inversión Money Market | FCI RM: Fondo Común de Inversión Renta Mixta

Ver ranking actualizado de billeteras virtuales en Argentina

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.

¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.

Tasa de interés de Plazos Fijos en bancos

Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.

Banco Nación: 43.00 %

Banco ICBC: 43.00 %

Banco Macro: 41.50 %

Banco BBVA: 40.00 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 38.00 %

Banco Credicoop: 36.00 %

Banco Galicia: 35.25 %

Banco Santander: 35.00 %

Banco Ciudad de Buenos Aires: 35.00 %

Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA: