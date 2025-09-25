Renuncia masiva de médicos pone en jaque al Hospital de Ceres

Al menos 7 médicos renunciaron en las últimas semanas por no tener condiciones laborales y por no ser escuchados. Los que se animan a contar la situación son familiares de los profesionales que indican que la directora de la Región de Salud Nodo Ceres, Carina Dutto. está peleada con todo el mundo y no escucha las necesidades que se le plantea. Es soberbia y trata a los demás como si fueran inferiores.

Si bien la Directora del Hospital es Romina Galeano, los médicos apuntan a Dutto como la responsable del pésimo manejo hospitalario.

Esta situación se vienen notando hace varios meses, pero desde el sector político la siguen sosteniendo, y la sociedad muestra signos de cansancio por todo lo que ocurre en el Hospital. Nadie se hace cargo de nada, nadie informa nada, y a la falta de médicos se le suma la renuncia de otros que no ven en el Hospital una administración organizada.

Sumado a esto, el Hospital atraviesa varios juicios por mala atención. Inclusive este sábado se realizará una marcha pidiendo justicia por Jairo Gorosito de 2 años y Melita Ávalos de 10 años, que fallecieron después de que fueron mal diagnosticados en Ceres.