Chau retenciones del 0%: En 72 horas el campo agotó el cupo de u$s7.000 millones previsto

El programa que llevó a cabo el Gobierno nacional para hacerse de los dólares del agro, ofreciendo el diferencial de no cobrar retenciones a las exportaciones de granos, llegó a su fin. La medida, anunciada a primera hora de este lunes, tenía previsto estirar el plazo con estas condiciones hasta el 31 de octubre, o completar el cupo de u$s7.000 millones de declaraciones juradas de ventas al exterior, lo que ocurra primero.

Luego de un aluvión de negocios anotados entre los agroexportadores, ARCA anunció en horas de la noche de este miércoles que se completó el cupo, y por ende finaliza el período de "retenciones cero" para los agroexportadores.

Desde ahora, los negocios que se pacten y se anoten como venta al exterior, volverán a tributar los valores previos a la medida: 26% para la soja, 9,5% para maíz y sorgo, y 5,5% para el girasol.

Retenciones: el agro agotó el cupo de u$s7.000 millones

"Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el Decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025", publicó el organismo en la red social X.

El campo argentino reaccionó con fuerza al ahora extinto Decreto 682/2025, que eliminó de manera transitoria las retenciones a granos y subproductos. Durante la tarde del miércoles se había informado que ya se habían declarado exportaciones por 11,47 millones de toneladas, equivalentes a 4.181 millones de dólares, lo que representaba casi el 60% del cupo de 7.000 millones fijado por el Gobierno. El volumen duplicó el récord anterior de 2018 y fue confirmado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

Sin embargo, según ARCA, en horas de este miércoles, se llegó al cupo de los 7 mil millones de dólares.

La soja y sus derivados concentraron la mayor parte de las operaciones, en un hecho inédito desde 2002: es la primera vez que este complejo opera sin retenciones. El beneficio también incluyó maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, así como sus subproductos -harinas, aceites, biodiesel y malta-, y luego se amplió a carnes mediante el Decreto 685/2025.

Entre las compañías que más rápido aprovecharon la medida se destacaron Bunge, LDC y COFCO, seguidas por Viterra y Cargill. Entre las firmas nacionales, Molinos Agro y Aceitera General Deheza se ubicaron en los primeros puestos, junto con la cooperativa ACA.

La euforia también se trasladó al mercado de futuros A3, donde se negociaron 1,74 millones de toneladas de soja Rosario y más de 290 mil toneladas en opciones, anticipando el ingreso de divisas que el Gobierno espera para reforzar reservas.