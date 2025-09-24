Sunchales albergará el Torneo Provincial U17 Femenino de Basquet

El fin de semana del 27 y 28 de septiembre se llevará a cabo el Torneo Interasociativo U17 de la rama femenina. La competencia se desarrollará en la ciudad de Sunchales, siendo organizado por la Asociación Rafaelina de Básquet y fiscalizado por la Federación Santafesina.

Los partidos se jugarán en las canchas de Unión y Libertad, donde se presentarán un total de seis asociaciones a dividirse en dos zonas de tres equipos. El Grupo A estará integrado por Rafaela, Cañada de Gómez y Venado Tuerto; en tanto, el Grupo B lo conformarán Rosario, Santa Fe y Noroeste.

El plantel de la Asociación Rafaelina será comandado por Nicolás Schierano como entrenador principal, acompañado por Agustín Loro como asistente y Aixa Bordet como preparadora física, esta integrado por 7 jugadoras sunchalenses: Sofía Rosso, Celeste Molina, Paulina Villaruel y Victoria Bertolino, de Libertad de Sunchales; y Carola Ghiberto, Josefina Marengo y Kiara Ferreyra, de Unión de Sunchales. Además han sido convocadas Ana Tapia, Sofía Baccile y Sofía Fernández, por Independiente de Ataliva; Agostina Galliani, de Sportivo Ben Hur; y Katerina Puebla, de Atlético Pilar.

El debut del selectivo de la ARB será el sábado por la tarde, ante el perdedor del partido entre Cañada y Venado. A continuación, compartimos el cronograma total del fin de semana:

Zona A, en el «Hogar de los Tigres»

Sáb 27, 09.30 Cañadense vs Venadense

Sáb 27, 15.00 Rafaelina vs Perdedor P1

Sáb 27, 20.00 Rafaelina vs Ganador P1

Zona B, en la «Fortaleza del Bicho»



Sáb 27, 09.30 Noroeste vs Rosarina

Sáb 27, 15.00 Santafesina vs Perdedor P1

Sáb 27, 20.00 Santafesina vs Ganador P1

Semifinales



Dom 28, 10.00 1° Zona A vs 2° Zona B (en el «Hogar de los Tigres»)

Dom 28, 10.00 1° Zona B vs 2° Zona A (en la «Fortaleza del Bicho»)

Definiciones



Dom 28, 12.30 Partido por el quinto puesto entre terceros (en la «Fortaleza del Bicho»)

Dom 28, 15.30 Partido por el tercer puesto (en el «Hogar de los Tigres»)

Dom 28, 18.00 Final (en el «Hogar de los Tigres»)

Fuente: Basquet Total Rafaela