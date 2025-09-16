Compra inteligente: Cuándo financiar y cuándo pagar al contado para aprovechar mejor tu dinero

En este escenario, crece la tendencia a financiar las compras en cuotas sin interés, incluso cuando se cuenta con el dinero para pagar en un solo pago.

La lógica detrás de esta elección es clara: si no hay costo financiero y el capital disponible puede invertirse para generar algún interés, entonces el dinero sigue trabajando mientras se paga en cuotas. Como resultado, se accede al bien hoy, se hace trabajar el dinero y la compra termina costando menos.

“Hoy el análisis no pasa solo por el precio del producto, sino por el costo de oportunidad del dinero. Si el capital disponible puede invertirse y generar un rendimiento superior a cero, financiarse sin interés no solo es conveniente: es inteligente”, sostuvo Guillermo D. Decurgez, Líder de Banca Individuos de Banco del Sol.

¿Cómo funciona esta estrategia?

Suponiendo que se va a comprar un producto de $500.000. Aunque se cuente con el dinero, se elige pagarlo en 12 cuotas sin interés. Mientras se paga $41.666 por mes, el capital que originalmente se destinaría a esa compra se mantiene invertido.

Una opción rentable y segura es colocar el dinero en un plazo fijo tradicional. “Esta opción sigue siendo una de las alternativas más sólidas para quienes buscan rendimientos seguros, sin exponer su capital a grandes riesgos. En Banco del Sol, ofrecemos en este momento una de las mejores tasas del mercado para plazo fijo a 30 días, una oportunidad para hacer que el dinero trabaje y genere ingresos adicionales”, explicó Guillermo.

Además, con la flexibilización de las restricciones para operar con dólares, se amplían las posibilidades para quienes buscan proteger sus ahorros. Convertir pesos a moneda extranjera se vuelve más accesible y, con ello, aumentan las alternativas para preservar valor.

“Desde la entidad estamos viendo un mayor interés por instrumentos en moneda dura. Por eso, ofrecemos un tipo de cambio muy competitivo y una caja de ahorro en dólares remunerada que actualmente paga una TNA del 2,25%, una opción sencilla para quienes buscan preservar valor sin resignar liquidez”, agregó Decurgez.

¿Cuándo conviene pagar al contado?

Pagar al contado sigue siendo una opción válida, sobre todo cuando se accede a promociones con descuentos significativos por esa modalidad. En ese caso, el ahorro inmediato puede superar cualquier interés que se gane invirtiendo el dinero. “En el escenario actual, si se ofrece un 30% de descuento por pagar de una sola vez, sólo en esos casos puede ser más rentable”, aclaró el experto.

También es recomendable optar por el pago al contado cuando se busca simplificar la administración financiera personal o si se prevé una baja capacidad de ingresos en los próximos meses. En estos casos, evitar las cuotas y tener todo saldado de una vez puede ofrecer tranquilidad y estabilidad financiera a corto plazo.

¿Qué opción es más conveniente?

● Si no se dispone del dinero completo, las cuotas son la opción más accesible.

● Si se tiene el efectivo pero no hay promociones por pagar en un pago, se debe evaluar cuánto se podría ganar invirtiendo ese dinero mientras se paga en cuotas.

● Si se ofrece una rebaja importante por el pago único y no se tienen rendimientos superiores asegurados, el pago al contado puede ser la mejor elección.