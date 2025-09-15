La EPE acelera la factibilidad eléctrica para proyectos inmobiliarios, comercios e industrias

La reconocida firma internacional Great Place To Work Argentina volvió a destacar al Grupo de Medicina Privada, obteniendo el puesto Nº 9 dentro de la categoría de compañías con más de 1.000 colaboradores en la edición 2025 del ranking nacional de "Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres".
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) avanza con una normativa que transforma por completo la gestión de Factibilidades de Suministros Eléctricos, una instancia clave para el inicio de desarrollos inmobiliarios, así como de emprendimientos comerciales e industriales.
La presidenta del directorio, Anahí Rodríguez, confirmó que los plazos se reducen entre 9 y 18 veces, pasando de los habituales 2 a 9 meses —y hasta 18 en solicitudes de más de 300 kW— a un máximo de 15 días para potencias de hasta 300 kW y 50 días para las de mayor demanda. “Eliminamos pedidos injustificados y estructuras vetustas; ponemos a la EPE como aliada del sector privado, sin trabas ni palos en la rueda”, aseguró.
Esta medida forma parte del plan de ordenamiento y eficiencia que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien destacó: “Necesitamos una EPE ágil, cercana y sin burocracia, capaz de destrabar inversiones y modernizar su vínculo con los usuarios”.
Beneficios clave para proyectos inmobiliarios, comercios e industrias
- Plazos récord: factibilidades de hasta 300 kW se resolverán en 7 a 15 días y las de mayor potencia en hasta 50 días.
- Exenciones de cargos: durante 6 meses, los emprendimientos de hasta 190 kW y las industrias de hasta 300 kW no pagarán cargos de expansión de la red de Alta Tensión.
- Digitalización total: el trámite será 100 % online, sin necesidad de concurrir a sucursales ni presentar documentación física.
- Gestión simplificada: un único momento de liquidación de pagos con compensación automática de deudas y créditos.
- Control y transparencia: se establecen plazos y responsables concretos para cada etapa, evitando arbitrariedades.
Además, se amplía a 12 meses el plazo para la presentación del proyecto técnico, con prórroga automática si se requieren adecuaciones. Para Rodríguez, esta modernización “beneficia directamente al desarrollo inmobiliario, comercial e industrial en toda la provincia, al eliminar trabas y brindar certeza a quienes invierten”.
Con esta resolución, la EPE busca alinear su funcionamiento con estándares de eficiencia, transparencia y previsibilidad, convirtiéndose en un socio estratégico para el crecimiento de Santa Fe.
Hubo acuerdo en Lácteos Verónica y, aunque con desconfianza, se retomaría la actividad
SanCor Salud se convierte en sponsor oficial de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos
El Grupo de Medicina Privada reafirma su compromiso con el bienestar, la equidad y la inclusión a través de un acuerdo con FADeC bajo el lema “Sentir de cerca”. De esta manera, la prepaga acompaña el desarrollo del deporte adaptado en Argentina.
Banco del Sol renueva beneficios con hasta 35% de reintegro y 24 cuotas sin interés en septiembre
El banco digital de Sancor Seguros, presentó las nuevas promociones que incluyen reintegros en supermercados, kioscos e indumentaria y cuotas sin interés en electro y hogar.
Mista Seguros: Cercanía, innovación y soluciones reales
SanCor Salud sigue fortaleciendo su unidad de seguros, con más presencia, alcance y prestaciones. Mista Seguros es una aseguradora joven, especializada en seguros de personas.
Los trabajadores de SanCor, afiliados a Atilra, pedirán la quiebra de la cooperativa láctea
En una Asamblea Extraordinaria desarrollada este sábado 6 de septiembre en Sunchales, se resolvió por unanimidad formalizar el pedido de quiebra ante el juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo. La determinación está basada en la deuda histórica pre concursal y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del 2025.
La Provincia analiza concesionar la Ruta 280S: Una empresa privada haría el mantenimiento y cobraría peaje
El gobierno provincial hizo un total de 5 llamados para lo que denomina "propuestas de iniciativas privadas". Uno de los sistemas viales mencionados son los 36 km. del tramo comprendido entre el cruce con la RN 34 y el límite interprovincial con Córdoba.
Hubo acuerdo en Lácteos Verónica y, aunque con desconfianza, se retomaría la actividad
La Asociación Mutual Personal Sancor lamenta el fallecimiento de Roberto José Riboldi, miembro y presidente del Consejo Directivo de la mutual. AMPS expresa sus sinceras condolencias, uniéndose al dolor de sus familiares y seres queridos en este difícil momento. AMPS informa que permanecerá cerrada a la atención de sus asociados en este lunes 15 de septiembre.
Una agente de la GUS fue embestida por un conductor que se negó a un test de alcoholemia
El hecho se produjo alrededor de las 2.00 de la madrugada de este domingo cuando se desarrollaba un operativo en Av. Independencia y Roque Saenz Peña. La agente sufrió lesiones leves.
Milei firmó el decreto de los feriados 2026 y definió los fines de semana largos
A través del Decreto 614/2025, modificó el régimen de feriados trasladables, facultando a la Jefatura de Gabinete a decidir los traslados. La medida permitirá planificar fines de semana largos y organizar el calendario de 2026.