PreFederal: Unión no pudo con Atlético en la Fortaleza

Atlético de Rafaela volvió a dar el golpe en el Torneo «Memo Bertoldi» de Primera División masculino. En el homologado Pre Federal, el Celeste volvió a golpear al gran líder de la competencia: Unión de Sunchales. En condición de visitante, se impuso 65-64.

En un juego igualado, la visita supo sacar una ventaja de ocho puntos al cierre del tercer período: 17-14, 34-41 y 48-56 fueron los parciales antes de ingresar al tramo final, donde el Bicho Verde se aproximó al punto de quedar a una sola unidad.

Con varios puntos altos, Ian Scavino terminó como goleador albiceleste y del partido con 17 puntos. En el albiverde, Matías Borda Bossana y Pablo Jacquet sumaron 13 unidades cada uno.

El equipo de Claudio Requejo recortó la distancia con el líder de la competencia y quedó a dos puntos, con dos partidos por jugarse en esta fase regular, con una particularidad: a los sunchalenses sólo les queda un juego.

Justamente, el próximo fin de semana, Unión quedará libre y Atlético estará recibiendo a Sportivo Ben Hur.

Unión 64-65 Atlético

Estadio: «La Fortaleza»

Árbitros: Brian Padilla y Fernando Capolungo

Parciales: 17-14 / 34-41 y 48-56

Unión: Matías Borda Bossana 13, Pablo Jacquet 13, Francisco Villa 4, Nicolás Spila 3, Juan Ignacio Cipolatti 8 (fi), Mateo Bejarano 6, Pablo Ioo 7, Nicolás Zurvera 2, Santiago Baravalle 8. DT: F. Tosello.

Atlético: Santiago Caligaris 16, Ian Scavino 17, Tadeo Mire 16, Gonzalo Nasi 4, Francisco Balangero 4 (fi), Nicolás Crotti 0, Baltazar Gribaudo 5, Antonio Calcabrini 2, Benjamín Caballero 0, Alejo Villarreal 1. DT: C. Requejo.

Otros resultados

En el Coliseo del Sur, 9 de Julio se impuso como visitante ante Ben Hur por 79 a 52. La progresión en el marcador fue 10-15, 24-31 y 42-56.

En el gimnasio Carlos Colucci, Independiente superó ampliamente a Racing LTC de San Cristóbal por 92 a 61. La progresión fue: 20-7, 42-22 y 72-41.

Finalmente, Peñarol se quedó con el clásico ante Argentino Quilmes. La V azulada sumó su primera victoria en el Elías David por 83 a 78.

Tuvo fecha libre Libertad de Sunchales y las posiciones quedaron de la siguiente manera: Unión 27 puntos; Atlético 25; 9 de Julio, Independiente y Racing LTC 23; Libertad 22; Ben Hur 19; Peñarol y Quilmes 15.