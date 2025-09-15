La Asociación Mutual Personal Sancor lamenta el fallecimiento de Roberto José Riboldi, miembro y presidente del Consejo Directivo de la mutual. AMPS expresa sus sinceras condolencias, uniéndose al dolor de sus familiares y seres queridos en este difícil momento. AMPS informa que permanecerá cerrada a la atención de sus asociados en este lunes 15 de septiembre.
Roberto José Riboldi
Falleció el lunes 15 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 71 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 7:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Leguizamón 176. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.Necrológicas SunchalesHoy Sunchales Servicios Sociales
Santiago Furer "Tito"
Falleció el viernes 12 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Tacural, el sábado 13, entre las 7:30 y las 10:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Tacural, previo oficio religioso en la Parroquia de Tacural. Casa de Duelo: Costamagna 550, Tacural. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Argentino José Antonio Córdoba
Falleció el viernes 12 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 13:30 y las 21:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J. V. González 219. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Adelqui Antonio Garnero
Falleció el martes 9 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), el miércoles 10, entre las 8:30 y las 15:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Tucumán 1662. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Cristian Pelossi "Comi"
Falleció el lunes 8 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 20:00 y las 22:00, prosiguiendo el martes 9, desde las 8:00 hasta las 11:00, siendo trasladados al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J.B.V. Mitri 581. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Edith Clementina Teresita Ron
Falleció el domingo 7 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 83 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 9:00 y las 17:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: F. Fader 1795. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
La Provincia analiza concesionar la Ruta 280S: Una empresa privada haría el mantenimiento y cobraría peaje
El gobierno provincial hizo un total de 5 llamados para lo que denomina "propuestas de iniciativas privadas". Uno de los sistemas viales mencionados son los 36 km. del tramo comprendido entre el cruce con la RN 34 y el límite interprovincial con Córdoba.
Hubo acuerdo en Lácteos Verónica y, aunque con desconfianza, se retomaría la actividad
Concretamente, el sindicato ATILRA aceptó levantar la retención de tareas y evitar otras medidas de fuerza, a partir de un esquema con varios compromisos de pago.
Una agente de la GUS fue embestida por un conductor que se negó a un test de alcoholemia
El hecho se produjo alrededor de las 2.00 de la madrugada de este domingo cuando se desarrollaba un operativo en Av. Independencia y Roque Saenz Peña. La agente sufrió lesiones leves.
Milei firmó el decreto de los feriados 2026 y definió los fines de semana largos
A través del Decreto 614/2025, modificó el régimen de feriados trasladables, facultando a la Jefatura de Gabinete a decidir los traslados. La medida permitirá planificar fines de semana largos y organizar el calendario de 2026.