Roberto José Riboldi

Falleció el lunes 15 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 71 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 7:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Leguizamón 176. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Necrológicas SunchalesHoy Sunchales Servicios Sociales
Lazo
Te puede interesar
Lazo

Condolencias de AMPS por el fallecimiento de Roberto José Riboldi

AMPS
Necrológicas SunchalesHoy

La Asociación Mutual Personal Sancor lamenta el fallecimiento de Roberto José Riboldi, miembro y presidente del Consejo Directivo de la mutual. AMPS expresa sus sinceras condolencias, uniéndose al dolor de sus familiares y seres queridos en este difícil momento. AMPS informa que permanecerá cerrada a la atención de sus asociados en este lunes 15 de septiembre.

Lazo

Santiago Furer "Tito"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado

Falleció el viernes 12 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Tacural, el sábado 13, entre las 7:30 y las 10:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Tacural, previo oficio religioso en la Parroquia de Tacural. Casa de Duelo: Costamagna 550, Tacural. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Lazo

Argentino José Antonio Córdoba

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl viernes

Falleció el viernes 12 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 13:30 y las 21:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J. V. González 219. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Lazo

Adelqui Antonio Garnero

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales09 de septiembre de 2025

Falleció el martes 9 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), el miércoles 10, entre las 8:30 y las 15:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Tucumán 1662. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Lazo

Cristian Pelossi "Comi"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales08 de septiembre de 2025

Falleció el lunes 8 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 20:00 y las 22:00, prosiguiendo el martes 9, desde las 8:00 hasta las 11:00, siendo trasladados al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J.B.V. Mitri 581. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Lazo

Edith Clementina Teresita Ron

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales07 de septiembre de 2025

Falleció el domingo 7 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 83 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 9:00 y las 17:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: F. Fader 1795. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Lo más visto
Lazo

Condolencias de AMPS por el fallecimiento de Roberto José Riboldi

AMPS
Necrológicas SunchalesHoy

La Asociación Mutual Personal Sancor lamenta el fallecimiento de Roberto José Riboldi, miembro y presidente del Consejo Directivo de la mutual. AMPS expresa sus sinceras condolencias, uniéndose al dolor de sus familiares y seres queridos en este difícil momento. AMPS informa que permanecerá cerrada a la atención de sus asociados en este lunes 15 de septiembre.

Boletín de noticias