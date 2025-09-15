Te puede interesar

Condolencias de AMPS por el fallecimiento de Roberto José Riboldi AMPS Necrológicas Sunchales Hoy La Asociación Mutual Personal Sancor lamenta el fallecimiento de Roberto José Riboldi, miembro y presidente del Consejo Directivo de la mutual. AMPS expresa sus sinceras condolencias, uniéndose al dolor de sus familiares y seres queridos en este difícil momento. AMPS informa que permanecerá cerrada a la atención de sus asociados en este lunes 15 de septiembre.

Santiago Furer "Tito" Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales El sábado Falleció el viernes 12 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Tacural, el sábado 13, entre las 7:30 y las 10:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Tacural, previo oficio religioso en la Parroquia de Tacural. Casa de Duelo: Costamagna 550, Tacural. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Argentino José Antonio Córdoba Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales El viernes Falleció el viernes 12 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 13:30 y las 21:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J. V. González 219. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Adelqui Antonio Garnero Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 09 de septiembre de 2025 Falleció el martes 9 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), el miércoles 10, entre las 8:30 y las 15:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Tucumán 1662. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Cristian Pelossi "Comi" Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales 08 de septiembre de 2025 Falleció el lunes 8 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 20:00 y las 22:00, prosiguiendo el martes 9, desde las 8:00 hasta las 11:00, siendo trasladados al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J.B.V. Mitri 581. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.