Dos oferentes interesados en la primera Licitación del Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales

Las tareas previstas incluyen la construcción de un retardador pluvial de 30.000 m², la ejecución de alcantarillas, la rectificación de cunetas y el terraplenamiento de caminos de acceso, entre otras obras fundamentales para el ordenamiento hídrico y la consolidación de la infraestructura ambiental de la región.

Las obras se llevarán adelante en tres sectores: en el interior del predio del Complejo Ambiental, en el acceso norte-sur desde la Ruta Provincial Nº 280-S y en el acceso este-oeste lateral al predio.

A partir de hoy comenzará el plazo de revisión técnica y económica de las ofertas presentadas para su posterior adjudicación.

Con este proceso, el Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales reafirma su compromiso con la gestión integral de residuos y el cuidado del ambiente, generando obras que mejoran la infraestructura y la calidad de vida en toda la región.