Dos oferentes interesados en la primera Licitación del Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales

En la mañana de este miércoles 10 se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 01/2025 para la ejecución de obras civiles de movimiento de suelo en el marco del desarrollo del Complejo Ambiental Sunchales.

Las tareas previstas incluyen la construcción de un retardador pluvial de 30.000 m², la ejecución de alcantarillas, la rectificación de cunetas y el terraplenamiento de caminos de acceso, entre otras obras fundamentales para el ordenamiento hídrico y la consolidación de la infraestructura ambiental de la región.

Las obras se llevarán adelante en tres sectores: en el interior del predio del Complejo Ambiental, en el acceso norte-sur desde la Ruta Provincial Nº 280-S y en el acceso este-oeste lateral al predio.

A partir de hoy comenzará el plazo de revisión técnica y económica de las ofertas presentadas para su posterior adjudicación.

Con este proceso, el Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales reafirma su compromiso con la gestión integral de residuos y el cuidado del ambiente, generando obras que mejoran la infraestructura y la calidad de vida en toda la región.

