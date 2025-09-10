Apple lanzó el iPhone 17 y el iPhone Air, su celular más delgado de la historia: precios y características

Apple anunció este martes 9 su nueva línea de celulares iPhone 17, y el teléfono móvil más delgado de su historia, el iPhone Air. Todos estos dispositivos comenzarán a venderse en los países desarrollados el 19 de septiembre, y llegarán a la Argentina a través de canales oficiales en octubre.

En una presentación grabada en sus oficinas centrales en la ciudad californiana de Cupertino, Apple confirmó los rumores previos sobre su principal producto, el iPhone, aunque no mencionó nada sobre un celular plegable, que recién se lanzaría en 2026.

iPhone Air, el celular de Apple más delgado de la historia

Apple agregó un iPhone súper delgado a la línea de este año, que mide solo 5.6 mm de grosor, un pelín menos que el Samsung Galaxy 25 Edge. Después de meses de rumores, la compañía dio el primer vistazo oficial al iPhone Air durante su evento "Awe dropping" este martes: su "iPhone más delgado de la historia".

El nuevo iPhone Air viene con una pantalla ProMotion de 6.5 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120Hz. También tiene 3.000 nits de brillo máximo. Apple informó que el diseño es el "más duradero" hasta el momento, con un escudo de cerámica que encierra un marco de titanio en ambos lados.

Cuenta con un nuevo procesador A19 Pro, que es el chip de iPhone más potente hasta el momento, y un nuevo módem construido por Apple llamado C1x, que es dos veces más rápido que el C1. Junto con estas actualizaciones, el iPhone Air viene con el nuevo diseño de chip N1 de Apple, que agrega soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

Y, a pesar de lo delgado que es, Apple promete una duración de la batería "todo el día" con hasta 40 horas de reproducción de video. El dispositivo solo admite eSIM para "maximizar" el espacio de la batería.

El iPhone Air cuenta con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles. La cámara selfie es compatible con Center Stage, una función también en el iPhone 17 normal, que automáticamente encaja a todos en una foto, por lo que no tiene que girar el teléfono al modo horizontal.

Se supone que el iPhone Air marcará el comienzo del plan de tres años de la compañía para renovar su línea de iPhone con nuevos diseños y factores de forma, no solo simples aumentos de especificaciones, según un informe reciente de la agencia Bloomberg.

El lanzamiento del iPhone Air coincide con el próximo lanzamiento de iOS 26. El sistema operativo actualizado presenta un nuevo lenguaje de diseño Liquid Glass que le da a algunos de sus elementos de navegación e íconos un aspecto burbujeante y transparente. Su versión de 256 GB costará 999 dólares.

iPhone 17 Pro totalmente de aluminio

Apple anunció el iPhone 17 Pro, el modelo superior de su nueva línea de iPhone 17, junto con el iPhone 17 normal y el nuevo iPhone Air. Retornó a una construcción de aluminio, funciona con el chip A19 Pro y cuenta con lo que Apple llama una "meseta de cámara de ancho completo" en la parte posterior. La versión de 256 GB tendrán un precio de 1.099 dólares.

Los nuevos iPhone 17 Pro presentan una estética exterior similar a la de sus predecesores, manteniendo intactos el control táctil de la cámara y el botón lateral personalizable. Sin embargo, los cambios significativos se aprecian en la parte trasera y en el interior, donde se confirman las filtraciones previas sobre su diseño.

Además del sistema de triple cámara heredado desde el iPhone 11 Pro, el iPhone 17 Pro incorpora un sensor LiDAR reubicado y un módulo de flash más alargado. Este rediseño del módulo de cámaras, que ahora parece extenderse de un lateral al otro, no es meramente estético; responde a la necesidad de mejorar la disipación del calor.

El chasis del iPhone 17 Pro ha sido rediseñado, utilizando una única pieza de aluminio para los laterales, la estructura interna y el módulo de cámaras. Esta decisión, que implica la eliminación del cristal y el titanio de generaciones anteriores, no representa un retroceso. Por el contrario, el aluminio es un material altamente eficiente para disipar el calor, abordando una necesidad histórica de los iPhone.

El corazón de los nuevos iPhone 17 Pro es el chip Apple A19 Pro. Al igual que su predecesor, el A18 Pro, el A19 Pro mantiene un diseño continuista en cuanto a litografía y número de núcleos. Sin embargo, gracias a un proceso de fabricación optimizado, ofrece una mayor eficiencia y rendimiento tanto en la CPU como en la GPU. La CPU del A19 Pro cuenta con dos núcleos de rendimiento de mayor ancho de banda y cuatro núcleos de eficiencia con un 50% más de caché.

En cuanto a la GPU, se reduce a cinco núcleos, pero incorpora la tecnología Dynamic Caching de segunda generación y, como novedad, cada núcleo incluye un "acelerador de inteligencia artificial". Apple afirma que esto se traduce en un rendimiento de computación de IA tres veces superior en pico en comparación con el A18 Pro. Una de las grandes novedades es que todos los modelos de iPhone 17 Pro inician con 256 GB de almacenamiento.

En el apartado fotográfico, Apple ha dedicado una parte importante de la presentación a las nuevas capacidades de las cámaras. Por primera vez, las tres cámaras principales —la principal, el gran angular y, como novedad, el telefoto— cuentan con una resolución de 48 megapíxeles.

Aunque la "guerra de los megapíxeles" ha quedado atrás para muchos, la fotografía computacional ha demostrado que una mayor resolución permite obtener imágenes impresionantes, incluso con zoom digital. El telefoto de los iPhone 17 y 17 Pro Max ha cambiado de 5x ópticos a 4x ópticos.

Sin embargo, gracias a los 48 megapíxeles del sensor del telefoto, se introduce un nuevo icono de 8x en pantalla. Apple lo denomina "zoom 8x con calidad equivalente a la de un telefoto óptico", ofreciendo un rango de opciones fotográficas desde 0,5x hasta este híbrido 8x.

Además de las nuevas posibilidades fotográficas, los sensores y el A19 Pro permiten capturar video en formato ProRes Raw, un formato propietario compatible con Final Cut Camera y BlackMagic Cam. Al igual que la fotografía RAW, este formato permite un ajuste preciso de los parámetros de color y exposición sin pérdida de detalle.

iPhone 17

Apple anunció el iPhone 17, la última edición de su modelo estándar iPhone. Esta iteración se actualizó con una pantalla más grande de 6.3 pulgadas y una frecuencia de actualización ProMotion de 120 Hz. Viene en algunas variaciones de color ligeramente renovadas, pero por lo demás conserva gran parte del diseño del iPhone 16.

Algunas de las actualizaciones más importantes para esta generación son las cámaras, incluido un sistema de cámara de "fusión dual" de 48 megapíxeles en la parte trasera que combina las capacidades de una cámara principal y una cámara de teleobjetivo en una, según Apple. El iPhone 17 también presenta una nueva cámara frontal Center Stage de 12 megapíxeles, que tiene un sensor que es el doble del tamaño del que se presenta en el iPhone anterior.

Algunas de las actualizaciones más importantes para esta generación son las cámaras, incluido un sistema de cámara de "fusión dual" de 48 megapíxeles en la parte trasera que combina las capacidades de una cámara principal y una cámara de teleobjetivo en una, según Apple. Costará 799 dólares la versión de 256 Gb de capacidad.

El predecesor del iPhone 17 había experimentado algunos cambios importantes el año pasado. El iPhone 16 adoptó el botón de acción, que anteriormente había sido exclusivo de la línea Pro; reintrodujo la disposición vertical de doble cámara, que se había visto por última vez en el iPhone 12; y agregó el botón de control de la cámara, que también debutó en el iPhone 16 Pro.

Apple también impulsó fuertemente las capacidades de inteligencia artificial del iPhone 16. Pero al final, muchas de sus funciones insignia de Apple Intelligence no se enviaron. Sin embargo, eso no pareció perjudicar el lanzamiento, ya que el iPhone 16 logró superar al iPhone 15 en las ventas interanuales del cuarto trimestre de Apple.

¿Cuándo llegarán los nuevos iPhone a la Argentina?

¿Cuándo llegarán los nuevos celulares de Apple a la Argentina? Alejandro Goldín, gerente general de maximstore, Apple reseller desde hace 37 años en el país, informó a iProfesional que ofrecerán el iPhone 17 en la Argentina "en tiempo récord". A finales de octubre ya estará disponible en esta compañía.

"Esto significa que, por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país", afirmó Goldín. Los precios estimados en maximstore, basados en el tipo de cambio actual, son los siguientes:

iPhone 17: desde $1.999.999.

iPhone 17 Air: desde $2.549.999.

iPhone 17 Pro: desde $2.999.999.

iPhone 17 Pro Max: desde $2.949.999.

AirPods Pro 3 con traducción en vivo

Apple anunció los AirPods Pro 3, la primera actualización importante del producto en tres años. "Hoy estamos aprovechando estas innovaciones y ampliando nuestro liderazgo en calidad de audio de clase mundial con la introducción de la próxima generación de AirPods Pro", dijo el CEO de Apple, Tim Cook.

La compañía mejora la calidad de audio en AirPods Pro 3, con un escenario de sonido ampliado y una cancelación de ruido mejorada. Apple informó que los AirPods Pro 3 ofrecerán el "mejor ANC (cancelación de ruido) del mundo", gracias a las almohadillas con espuma para un mayor aislamiento del ruido. Apple afirmó que esto ofrecerá el doble de ANC que la generación anterior de AirPods Pro.

Apple también anunció una nueva función de traducción en vivo a los AirPods Pro 3. ANC bajará el volumen del altavoz y se lo reproducirá en su propio idioma. También mejoró la forma en que los AirPods Pro 3 se ajustan a los oídos de las personas.

la compañía informó que analizó más de 10.000 escaneos de oídos en 3D, a partir del cual cada AirPod Pro será más pequeño. El diseño tiene una forma que se adapta mejor al canal auditivo, y ahora hay cinco tamaños de puntas para los oídos. Apple incluso logró que los AirPods Pro 3 sean más duraderos, con resistencia al sudor y al agua IP57.

Además de los AirPods Pro 3, Apple también anunció varias características nuevas a sus AirPods con el lanzamiento de iOS 26. Los AirPods podrán usarse como control remoto de la cámara para la aplicación de la cámara en iOS 26, y los AirPods 4 y AirPods Pro 2 ahora admitirán audio con calidad de estudio para canciones, videos, podcasts y más. Apple también anunció mejoras en la calidad de las llamadas en iOS 26 para AirPods 4 y AirPods Pro 2, además de mejorar los recordatorios de carga y pausar el audio si se queda dormido.

Apple había realizado por última vez una actualización importante de su línea AirPods Pro con el debut de segunda generación hace tres años, con mejoras en la calidad del sonido, cancelación de ruido y un altavoz incorporado en el estuche de carga. Luego, Apple actualizó los AirPods Pro 2 en 2023 con resistencia al polvo y un estuche de carga USB-C en lugar del puerto Lightning de la compañía.