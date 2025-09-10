Banco del Sol renueva beneficios con hasta 35% de reintegro y 24 cuotas sin interés en septiembre

El banco digital de Sancor Seguros, presentó las nuevas promociones que incluyen reintegros en supermercados, kioscos e indumentaria y cuotas sin interés en electro y hogar.

Banco del Sol - Tarjetas

Además, se mantienen algunos de los beneficios más utilizados, como los descuentos en combustibles, farmacias, transporte y seguros.

Lo nuevo que se suma este mes

Entre las novedades más relevantes, la entidad incorporó un 20% de reintegro en Burger King para compras de lunes a jueves con su tarjeta de débito Visa, con un límite de $5.000 por mes. A esto se le suma, la posibilidad de acceder a financiación sin interés con la tarjeta de crédito Mastercard en marcas de electro y hogar como Whirlpool y KitchenAid, con opciones de 6 a 18 cuotas, y en PSA, con alternativas de 15 a 18 cuotas, todos los días hasta fin de año.

En línea con estos beneficios, quienes realicen pagos con tarjeta de crédito o débito de Banco del Sol a través de MODO, ya sea desde la app del banco como desde la propia aplicación, accederán a beneficios adicionales en comercios seleccionados. Entre ellos se destacan Farmacias Selma con un 35% de reintegro los miércoles y jueves (tope de $10.000 por mes) y un 30% en Sandra Selma los lunes y sábados (máximo de $8.000); Central Oeste, 35% los lunes y jueves (tope de $6.000); y Farmacias Vilela, 35% los viernes (hasta $6.000 por mes). Top Farma/Mi Farma tendrá 30% los jueves y sábados, con un límite mensual de $6.000.

En otros rubros, los beneficios incluyen un 20% de reintegro en Animalia de lunes a sábado (tope de $8.000 por mes); 25% en compras online en Showsport los sábados y domingos, con un tope de $25.000 acumulable con otras promociones; y Wico, con un 15% en combustibles los jueves sin tope de reintegro.

Los beneficios más usados que continúan

A estas novedades se suman los descuentos que seguirán vigentes con la tarjeta de débito Visa como Axion Energy, con un 20% de reintegro los lunes (tope mensual de $5.000); Supermercados DIA, con un 25% de reintegro los martes (tope de $5.000 por mes); y Farmacity y Simplicity, con un 20% de reintegro los miércoles (hasta $4.000 por mes).

Mientras que los clientes que usen la tarjeta Mastercard de Banco del Sol podrán continuar accediendo a hasta 24 cuotas sin interés en importantes marcas como Samsung, OnCity, Cannon y Suavestar.

Por su parte, quienes adhieran el pago de su póliza de Sancor Seguros al débito automático del banco recibirán un 25% de reintegro en las primeras cuatro cuotas, con un tope de $12.000 por cliente por mes.

Todos los términos y condiciones se encuentran disponibles en www.bancodelsol.com/beneficios.

