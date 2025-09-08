Mista Seguros: Cercanía, innovación y soluciones reales

Mista Seguros es una aseguradora joven, especializada en seguros de personas, con una propuesta clara: ofrecer soluciones accesibles, ágiles y centradas en la experiencia real del asegurado. La compañía forma parte de SanCor Salud, uno de los grupos de salud y bienestar más reconocidos de Argentina, con más de 50 años de trayectoria en el país.

“Nuestro compromiso está puesto en cuidar a la gente”, señala Alejandro Schor, Jefe Comercial de la compañía. “Y desde Mista nos dedicamos a los seguros de personas, con amplias opciones para vivir con tranquilidad, y llevando nuestras coberturas a todo el país”.

La empresa se especializa en seguros de vida, salud y accidentes personales, con productos pensados para responder a las nuevas necesidades de protección, en todas las etapas de la vida. Entre sus líneas más destacadas se encuentran:

● MÁSSALUD: una solución integral que combina atención médica nacional con compensaciones económicas ante eventos como enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas, prótesis, trasplantes, odontología y más. Incluye servicios

diferenciales como telemedicina 24/7, chequeo médico anual, segunda opinión médica, ambulancia sin límite de eventos y acompañante nocturno.

● Accidentes Personales con cobertura prestacional: una propuesta que brinda asistencia médica y farmacéutica inmediata en todo el país, sin erogaciones ni trámites por parte del asegurado, ante accidentes laborales, escolares o deportivos.

“Nuestros productos se destacan por una propuesta clara: accesibilidad, simplicidad operativa y enfoque en la experiencia del asegurado”, explica Adrián Sasse, referente del área de Asesoramiento Estratégico y Operativo de Mista. “Impulsamos un modelo de comercialización centrado en la eficiencia, la cercanía y la generación de confianza, donde el Productor Asesor de Seguros es un protagonista fundamental”.

Mista también promueve el desarrollo de nuevos talentos comerciales con un programa exclusivo para productores noveles. Este incluye soporte comercial personalizado, materiales digitales, formación constante, campañas exclusivas y premios por desempeño.

“La excelencia, la cercanía y el liderazgo son premisas que nos marcan el camino”, señala Schor. “Perseguimos que cada productor se convierta en un socio estratégico, con herramientas reales que generen impacto directo en su negocio desde el primer día”.

Con un modelo centrado en las personas, respaldo institucional y fuerte impulso tecnológico, Mista se posiciona como una aseguradora que entiende las necesidades actuales de protección y apuesta por relaciones sostenidas y humanas.