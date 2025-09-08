Mista Seguros: Cercanía, innovación y soluciones reales

Cooperativa ObreraEconomíaEl jueves
La habilitación del espacio ubicado en Lisandro de la Torre y Tucumán se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, a las 16:00.
Una mujer fue engañada mediante videollamada: delincuentes le hicieron compartir la pantalla de su celular y simular un préstamo para vaciar su cuenta.
Falleció el sábado 6 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 16 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 16:00 y las 24:00, siendo trasladados posteriormente al crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la sala. Casa de Duelo: Donato 257. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
En una Asamblea Extraordinaria desarrollada este sábado 6 de septiembre en Sunchales, se resolvió por unanimidad formalizar el pedido de quiebra ante el juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo. La determinación está basada en la deuda histórica pre concursal y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del 2025.
Son los pasaportes pertenecientes a la serie AAL debido a una falla de seguridad en su fabricación que compromete su validez internacional. Según el informe, la falla es invisible al ojo humano pero detectable por los equipos de lectura en puestos migratoriales.