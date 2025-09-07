Banco Santa Fe lanza su nueva propuesta de seguros corporativos para empresas y el agro

Una solución integral para acompañar el crecimiento de las empresas y el desarrollo del sector agropecuario en la región.

Banco Santa Fe presentó su nueva línea de Seguros Corporativos para Empresas y el Agro, una propuesta diseñada para brindar soluciones ágiles, confiables y adaptadas a las necesidades reales del entramado productivo local.

Con esta iniciativa, el banco pone a disposición de empresas y productores agropecuarios una amplia oferta de coberturas clave, entre las que se destacan:

* Seguros agropecuarios: contra granizo, maquinaria, entre otros

* Seguros de riesgos del trabajo (ART)

* Seguros técnicos y de caución

* Seguros para flotas de vehículos

Esta propuesta cuenta con el respaldo de aseguradoras líderes del mercado, combinando solidez, experiencia y la atención personalizada que distingue a Banco Santa Fe en cada uno de sus servicios.

Los interesados pueden acercarse a su Centro de Negocios o contactar a su Oficial de Negocios para conocer las coberturas y recibir asesoramiento personalizado o también ingresando en https://www.bancosantafe.com.ar/empresas/seguros.

“Sabemos que detrás de cada empresa o productor agropecuario hay una historia de esfuerzo y compromiso con el desarrollo regional. Con estos seguros, buscamos proteger ese esfuerzo y brindar tranquilidad para que puedan seguir creciendo”, expresaron desde la entidad.

La nueva oferta de seguros corporativos refuerza el compromiso de Banco Santa Fe con el desarrollo económico de la provincia y la región, ofreciendo soluciones a medida para cada etapa del negocio, y en línea con su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional.