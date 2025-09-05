La Cooperativa Obrera difunde la nueva edición del Balance Social Cooperativo

La Cooperativa Obrera inaugura un nuevo Coopehogar en Sunchales
La habilitación del espacio ubicado en Lisandro de la Torre y Tucumán se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, a las 16:00.
Bajo el lema “Compartimos lo que hicimos juntos”, la empresa de la Economía Social inició una campaña para difundir los principales logros alcanzados durante el Ejercicio 114, agradeciendo el apoyo y la confianza de más de 2,8 millones de asociados.EconomíaHace instantes Cooperativa Obrera
Esta información se encuentra detallada en la nueva edición del Balance Social Cooperativo, que abarca el período comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025.
Como cada año, el documento refleja el cumplimiento de los Valores y Principios que guían el quehacer cooperativo y cuenta con la certificación de Cooperativas de las Américas.
Entre los resultados más relevantes se destacan el sostenimiento de más de 7.242 puestos de trabajo directos e indirectos y la promoción de 135 empleados a cargos de mayor responsabilidad, reafirmando el compromiso de La Coope con el desarrollo laboral, profesional y humano de su gente.
La Cooperativa Obrera invita a toda la comunidad a conocer estos y otros datos de interés en la nueva edición del Balance Social Cooperativo. El resumen puede retirarse en cualquiera de nuestras sucursales o consultarse en versión digital a través de la página web www.cooperativaobrera.coop
