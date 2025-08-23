PreFederal: Los Tigres no tuvieron problemas con Ben Hur

El viernes por la noche se puso en marcha la fecha número 4 del Torneo Pre Federal 2025 organizado por la Asociación Rafaelina de Básquet. En Sunchales se enfrentaron dos equipos que necesitaban volver a ganar: Libertad vs Sportivo Ben Hur. El triunfo quedó en manos de los locales por 99-61.

Luego de un comienzo parejo, los Tigres sacaron una ventaja de trece puntos al cierre de la primera parte que fue en aumento. Los parciales fueron 20-17, 49-36 y 72-47, donde Emanuel Córdoba se destacó con 30 puntos en el equipo ganador. Para la visita, Nehuén Rosé fue lo más destacado con 13.



Para el elenco de Gustavo Lucato significó el primer triunfo en el semestre, mientras que los de Juan Ignacio Andornino sumaron su segunda caída al hilo en este reinicio de la actividad.

Pensando en lo que viene, Libertad visitará a Argentino Quilmes en tanto que Ben Hur será local de Racing LTC de San Cristóbal.

Libertad 99-61 Ben Hur

Estadio: «Hogar de los Tigres»

Árbitros: Norberto Perg y Ariel Crippa

Parciales: 20-17 / 49-36 y 72-47

Libertad: Emanuel Córdoba 30, Gabriel Peterlín 6, Ramiro Rojo 16, Facundo Ortíz 12, Santino Fernández 8 (fi), Matías Re 9, Leandro Chiavassa 3, David Sucatzky 2, Santiago Paira 9, Alexis Fraire 4. DT: G. Lucato.

Ben Hur: Gerónimo Andorno 0, Jorge Gutiérrez 5, Santino Manassero 5, Leonardo Actis 12, Gino Gramaglia 4 (fi), Jano Rosé 7, Francisco Llorens 7, Oscar Bonzi 0, Tobías Medina 0, Nehuén Rosé 13, Renzo Ferrario 0, Jeremías Hoffmann 8. DT: J. Andornino.