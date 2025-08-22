Francisca Canello Novelli fue convocada al Campus de Desarrollo U17

#PreFederal: Esta noche, Libertad abre la cuarta jornada ante Ben Hur
Este viernes, los Tigres reciben a la BH desde las 21:30 en el Hogar de los Tigres. Los partidos restantes de la jornada se llevarán adelante el próximo domingo.
Con la mira puesta en el Sudamericano U17 en Paraguay, la camada iniciará su preparación con dos Campus de Desarrollo regionales. La cita será del 20 al 26 de octubre en el estadio Arena UENO COP de Asunción y entregará tres cupos a la AmeriCup U18 de 2026.
Los Campus se desarrollan en doble turno durante cuatro días, e incluyen evaluaciones físicas, trabajos de técnica individual y la incorporación de conceptos de juego. A partir de lo evaluado en ambos campamentos, se conformará una preselección de 16 jugadoras. Este grupo llevará a cabo dos períodos intensivos de entrenamiento de entre 10 y 12 días cada uno, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la competencia.
El primer campus será para la Zona Norte, del 25 al 28 de agosto en el CeNARD y agrupará a 17 jugadoras provenientes de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Gran Buenos Aires, Salta y Misiones.
Entre las jugadoras convocadas se encuentra la basquetbolista de Libertad de Sunchales, Francisca Canello Novelli. Junto a ella, también participarán González, Sofía (Náutico Sportivo Avellaneda); Peralta, Josefina (Quimsa); Cherot Magri, Santina (Regatas de Uruguay); Elia, Isabella (Ferro Carril Oeste); Lombardero, Sofía (Vélez Sarsfield); Novoa Ferrari, Sofía (Obras Basket); Losada, Florencia (Tomás de Rocamora); Pinikas, Morena (Club Atlético Independiente); Scordo Hernández, Renata (Lanús); Campo, Matilda (Vélez Sarsfield); Barbara, Rosario (Paracao); Pajello, Pilar (Náutico Sportivo Avellaneda); Creolani, Catalina (Náutico Sportivo Avellaneda); Ricciardi, Serena (Talleres R.P.B); Amarilla, Nahomi (Tirica); y González Ojeda, María (El Coatí).
Por su parte, el Campus de Zona Sur se realizará del 1 al 4 de septiembre en Neuquén con 21 jugadoras de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y de Buenos Aires.
El Bicho Verde sumó su tercer triunfo en fila al derrotar a Libertad por 61 a 51 en la Fortaleza del Bicho. El equipo albiverde estampó un contundente parcial (24/8) en el segundo cuarto que le permitió cerrar por 18 arriba la primera etapa y administrar la diferencia en el resto del partido.
Este viernes se pone en marcha el tercer capítulo del torneo y en Sunchales, a partir de las 21:30, Unión recibe a Libertad en el estadio albiverde.
Los Tigres no pudieron sumar un triunfo en su primera presentación de local, imponiéndose ajustadamente el Celeste rafaelino por 66 a 60.
El Bicho Verde se impuso 77 a 71 ante Independiente de Rafaela. Matías Borda Bossana fue el goleador con 26 puntos. Libertad juega esta noche, a las 21:30, en el Hogar de los Tigres.
En Sunchales, el Bicho Verde derrotó a Argentino Quilmes por 76 a 56. En tanto, en Rafaela, los Tigres cayeron ante 9 de Julio por 77 a 64.
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, podrás disfrutar de un espectáculo inolvidable en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo y globo aerostático son algunas de las actividades programadas.
Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.
Los interesados podrán anotarse hasta el 28 de agosto. Las tutorías presenciales se desarrollarán del 1º de septiembre al 31 de octubre en instituciones escolares ubicadas en todos los departamentos de la provincia.
Habrá 15 frecuencias semanales a Buenos Aires - un 50 % más que lo que ocurre en la actualidad - y rutas directas a Salta e Iguazú, con lo cual la terminal refuerza su protagonismo.
La Comisión Directiva de la Asociación Civil CANDI (Centro de Actividades para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad) convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes, se celebrará el día 4 de septiembre de 2025, a la hora 19:00, en calle L. N. Alem N° 636 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día: