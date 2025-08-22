Francisca Canello Novelli fue convocada al Campus de Desarrollo U17

Con la mira puesta en el Sudamericano U17 en Paraguay, la camada iniciará su preparación con dos Campus de Desarrollo regionales. La cita será del 20 al 26 de octubre en el estadio Arena UENO COP de Asunción y entregará tres cupos a la AmeriCup U18 de 2026.

Los Campus se desarrollan en doble turno durante cuatro días, e incluyen evaluaciones físicas, trabajos de técnica individual y la incorporación de conceptos de juego. A partir de lo evaluado en ambos campamentos, se conformará una preselección de 16 jugadoras. Este grupo llevará a cabo dos períodos intensivos de entrenamiento de entre 10 y 12 días cada uno, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la competencia.

El primer campus será para la Zona Norte, del 25 al 28 de agosto en el CeNARD y agrupará a 17 jugadoras provenientes de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Gran Buenos Aires, Salta y Misiones.

Entre las jugadoras convocadas se encuentra la basquetbolista de Libertad de Sunchales, Francisca Canello Novelli. Junto a ella, también participarán González, Sofía (Náutico Sportivo Avellaneda); Peralta, Josefina (Quimsa); Cherot Magri, Santina (Regatas de Uruguay); Elia, Isabella (Ferro Carril Oeste); Lombardero, Sofía (Vélez Sarsfield); Novoa Ferrari, Sofía (Obras Basket); Losada, Florencia (Tomás de Rocamora); Pinikas, Morena (Club Atlético Independiente); Scordo Hernández, Renata (Lanús); Campo, Matilda (Vélez Sarsfield); Barbara, Rosario (Paracao); Pajello, Pilar (Náutico Sportivo Avellaneda); Creolani, Catalina (Náutico Sportivo Avellaneda); Ricciardi, Serena (Talleres R.P.B); Amarilla, Nahomi (Tirica); y González Ojeda, María (El Coatí).

Por su parte, el Campus de Zona Sur se realizará del 1 al 4 de septiembre en Neuquén con 21 jugadoras de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y de Buenos Aires.