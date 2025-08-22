PreFederal: Esta noche, Libertad abre la cuarta jornada ante Ben Hur

Luego de un fin de semana sin actividad oficial, este viernes por la noche se reanudará el Torneo Pre Federal de Primera División que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet en la rama masculina.

La cuarta jornada del certamen doméstico arrancará hoy, desde las 21:30, en Sunchales con el encuentro entre Libertad y Sportivo Ben Hur en el Hogar de los Tigres. Ambos vienen de perder en su última presentación.

El cuarto capítulo del certamen doméstico concluirá el domingo que viene con estos tres cotejos que comenzarán desde las 20:30: el líder Unión de Sunchales visitará a Racing LTC en San Cristóbal, Peñarol recibirá a Atlético de Rafaela en barrio Villa Rosas e Independiente se medirá ante Argentino Quilmes en el “Carlos Colucci”.

Recordemos que este fin de semana quedará libre 9 de Julio.

Las posiciones del campeonato: Unión 21; Atlético y 9 de Julio 19; Libertad, Racing LTC e Independiente 17; Ben Hur 13; Quilmes 11; Peñarol 9.