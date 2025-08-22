PreFederal: Esta noche, Libertad abre la cuarta jornada ante Ben Hur

El campus de la Zona Norte se desarrollará del 25 al 28 de agosto en el CeNARD y participarán 17 basquetbolistas. Se realiza con la mira puesta en el Sudamericano U17 en Paraguay, que se llevará a cabo del 20 al 26 de octubre en el estadio Arena UENO COP de Asunción.
Luego de un fin de semana sin actividad oficial, este viernes por la noche se reanudará el Torneo Pre Federal de Primera División que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet en la rama masculina.
La cuarta jornada del certamen doméstico arrancará hoy, desde las 21:30, en Sunchales con el encuentro entre Libertad y Sportivo Ben Hur en el Hogar de los Tigres. Ambos vienen de perder en su última presentación.
El cuarto capítulo del certamen doméstico concluirá el domingo que viene con estos tres cotejos que comenzarán desde las 20:30: el líder Unión de Sunchales visitará a Racing LTC en San Cristóbal, Peñarol recibirá a Atlético de Rafaela en barrio Villa Rosas e Independiente se medirá ante Argentino Quilmes en el “Carlos Colucci”.
Recordemos que este fin de semana quedará libre 9 de Julio.
Las posiciones del campeonato: Unión 21; Atlético y 9 de Julio 19; Libertad, Racing LTC e Independiente 17; Ben Hur 13; Quilmes 11; Peñarol 9.
El Bicho Verde sumó su tercer triunfo en fila al derrotar a Libertad por 61 a 51 en la Fortaleza del Bicho. El equipo albiverde estampó un contundente parcial (24/8) en el segundo cuarto que le permitió cerrar por 18 arriba la primera etapa y administrar la diferencia en el resto del partido.
Este viernes se pone en marcha el tercer capítulo del torneo y en Sunchales, a partir de las 21:30, Unión recibe a Libertad en el estadio albiverde.
Los Tigres no pudieron sumar un triunfo en su primera presentación de local, imponiéndose ajustadamente el Celeste rafaelino por 66 a 60.
El Bicho Verde se impuso 77 a 71 ante Independiente de Rafaela. Matías Borda Bossana fue el goleador con 26 puntos. Libertad juega esta noche, a las 21:30, en el Hogar de los Tigres.
En Sunchales, el Bicho Verde derrotó a Argentino Quilmes por 76 a 56. En tanto, en Rafaela, los Tigres cayeron ante 9 de Julio por 77 a 64.
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, podrás disfrutar de un espectáculo inolvidable en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo y globo aerostático son algunas de las actividades programadas.
Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.
Los interesados podrán anotarse hasta el 28 de agosto. Las tutorías presenciales se desarrollarán del 1º de septiembre al 31 de octubre en instituciones escolares ubicadas en todos los departamentos de la provincia.
Habrá 15 frecuencias semanales a Buenos Aires - un 50 % más que lo que ocurre en la actualidad - y rutas directas a Salta e Iguazú, con lo cual la terminal refuerza su protagonismo.
La Comisión Directiva de la Asociación Civil CANDI (Centro de Actividades para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad) convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes, se celebrará el día 4 de septiembre de 2025, a la hora 19:00, en calle L. N. Alem N° 636 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día: