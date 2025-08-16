Reforma constitucional: Dictamen para habilitar una reelección inmediata del Gobernador Pullaro

Aire de Santa FePolíticaEl jueves
En total, 17 espacios políticos concretaron el trámite para participar de las elecciones de diputados nacionales en octubre. El 17 de agosto cierran las listas.
Educación
El 90% de los maestros y profesores nucleados en Sadop decidió no aceptar la propuesta del 7 por ciento semestral y seis de cada 10 votaron no realizar medidas de fuerza por el momento. La Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, también rechazó la oferta salarial.
Ciudad
En la Casa de la Cultura de Sunchales se desarrolló la jornada destinada a equipos directivos, servicios locales de niñez y equipos socioeducativos.
Cuatro hombres fueron condenados en Formosa por matar y despellejar a un yaguareté. Es el primer proceso judicial en la Argentina que finaliza con una pena de prisión efectiva por la muerte de un animal protegido, declarado Monumento Natural Nacional.
Necrológicas Sunchales
Falleció el viernes 15 de agosto en la localidad de Sunchales, a la edad de 72 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 11:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Av. Sarmiento 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.