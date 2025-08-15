Claves de la condena “histórica” por el crimen de un yaguareté en Formosa

La Justicia Federal de Formosa condenó a 2 años de prisión a 4 hombres hallados culpables de cazar y despellejar un yaguareté en la zona rural de Estanislao del Campo, al sudeste de la provincia. Tres de ellos recibieron la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que uno fue sentenciado a la misma pena pero con ejecución en suspenso, según el Ministerio Público Fiscal.

El caso marca un hito porque es la primera vez que en la Argentina se dicta una pena de prisión efectiva por la muerte de un animal declarado Monumento Natural Nacional, una figura legal que lo protege especialmente.

El hecho ocurrió en julio de 2024. Las imágenes de los imputados posando junto al cuerpo del animal colgado de una soga circularon por redes sociales y generaron un amplio repudio de la sociedad, organizaciones ambientalistas y organismos públicos.

¿Por qué se considera que este juicio es “inédito?

Este juicio no solo podría sentar jurisprudencia penal, sino que también es pionero por otros 2 motivos clave:

Es la primera vez que permiten a una organización ambientalista actuar como querellante en un caso por muerte de fauna silvestre.

El Estado nacional se presenta como parte activa del proceso, a través de la Administración de Parques Nacionales.

En la audiencia preliminar -que se desarrolló de forma híbrida (presencial y virtual)-, participaron los cuatro imputados y sus defensas, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado de Formosa, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Red Yaguareté, que interviene como querellante.

“El juicio ya es histórico. No solo buscamos una condena, sino demostrar que matar a una especie protegida puede tener consecuencias reales, incluso la cárcel”, explicó a Corrientes al Día – medio que forma parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación- Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de Red Yaguareté.

“Esperamos una condena ejemplar. El que caza debe pagar”, dijo a este medio la abogada Natalia Cardozo, Coordinadora de Asuntos Penales de la Administración de Parques Nacionales.

La funcionaria celebró que la causa por la caza y faenamiento del yaguareté en Formosa haya llegado a la instancia de debate oral y explicó que desde la resolución 264/2024, la Administración interviene como querellante en todas las causas penales en las que estén comprometidos Monumentos Naturales.

“Es parte de una línea institucional que busca asumir un rol activo, porque muchas de estas causas no prosperan por falta de recursos, de pruebas o de conciencia sobre el valor de las especies protegidas”, señaló.

¿Qué pasó en Estanislao del Campo?

A fines de julio de 2024, cuatro hombres cazaron y despellejaron a un yaguareté en cercanías de Estanislao del Campo, Formosa. Luego se sacaron fotos con el cadáver y las difundieron. Las imágenes provocaron indignación pública y, a los pocos días, fueron detenidos.

Tres de los imputados ya están cumpliendo prisión domiciliaria, luego de haber estado en dependencias de Gendarmería Nacional. Alegaron haber actuado en defensa de su ganado, pero tanto la querella como las autoridades de Parques Nacionales refutan esta justificación.

“La ley no admite excepciones en estos casos. La especie está en peligro crítico de extinción. Si no actuamos con firmeza, no queda futuro para el yaguareté”, advirtió Lodeiro Ocampo.

¿Qué leyes protegen al yaguareté en la Argentina?

El yaguareté (Panthera onca) es el mayor felino de América y está legalmente protegido:

Fue declarado Monumento Natural Nacional en 2001

Su caza y comercialización está prohibida por la Ley Nacional de Fauna Nº 22.421.

Está incluido en el convenio internacional de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula el comercio de especies en peligro.

Actualmente, la pena prevista por matar fauna protegida no supera los tres años, por lo que usualmente se reemplaza por multas, probation o trabajos comunitarios. Por eso, desde la Red Yaguareté y otros sectores se reclama una reforma legal que eleve las sanciones.

El diputado nacional Damián Arabia del PRO presentó un proyecto para modificar el artículo 25 de la Ley 22.421, y establecer penas de prisión efectiva de 4 a 8 años e inhabilitación especial por hasta 10 años para quienes maten especies declaradas Monumento Natural.

“Es fundamental que se apruebe esa ley. Las penas deben ser realmente disuasorias”, sostuvo Lodeiro.

Según la Fundación Red Yaguareté, existen más de 70 causas judiciales por caza ilegal de yaguaretés, pero ninguna ha terminado con condena efectiva hasta el momento.

¿Por qué el yaguareté está en peligro crítico de extinción?

La situación de la especie en Argentina es para los especialistas “en extremo preocupante”:

En el Gran Chaco argentino (comprendido por Chaco, Formosa y otras provincias) quedan apenas unos 20 ejemplares.

Se estima que quedan menos de 250 yaguaretés adultos en todo el país, divididos en tres poblaciones distintas: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña (casi exclusivamente en Chaco seco, con incursiones y sitios que deben ser investigados por probable presencia en áreas de Chaco húmedo), y porciones de la selva misionera o paranaense (coincidiendo casi en su totalidad con el corredor verde)

A nivel internacional la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) lo categorizó como “Cercano a la Amenaza”.

“Sin una política pública seria de convivencia, el futuro del yaguareté es sombrío”, advierte Lodeiro. Desde Red Yaguareté proponen: programas de educación y concientización en comunidades rurales, compensación económica a productores por pérdida de ganado -ya que no todos los casos de caza son por deporte- y fortalecimiento de áreas protegidas, con más presupuesto, personal y equipamiento.

En tanto que, Cardozo subrayó que la participación activa del Estado es clave para la “conservación de la fauna silvestre” y el cambio cultural necesario para convivir con especies como el yaguareté.

“La gente que vive en zonas rurales debe saber que el yaguareté no es una amenaza. No conoce fronteras, solo busca su territorio. Si causa daños al ganado, hay herramientas y resoluciones vigentes para atender esa problemática. Lo que buscamos es evitar la caza, los trofeos y consolidar una política penal seria que proteja al yaguareté, un emblema natural de nuestro país”, enfatizó.

¿Qué se espera del juicio?

El juicio estuvo a cargo del juez federal Nº 1 de Formosa, Pablo Fernando Morán, y se desarrolló durante 3 jornadas en las que se presentarán decenas de pruebas, testimonios y peritajes.

El proceso se rigió por el sistema acusatorio, que garantiza igualdad de condiciones entre defensas y querellantes, y promueve la transparencia.

El tribunal evaluó si existió delito y determinó la responsabilidad penal de cada imputado.

Las organizaciones ambientalistas y la Administración de Parques piden: